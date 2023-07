Elecciones en España: la derecha no pudo formar gobierno y el PSOE busca aliados para gobernar

España ha sido meridiana y rotundamente clara.



El bloque involucionista, de retroceso, que planteaba la derogación de los avances logrados estos cuatro años ha fracasado.



Somos muchos más los que queremos que España siga avanzando.



Muchas gracias a todos y a todas. pic.twitter.com/3ztlnGHAyo — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 23, 2023

A pesar de haber ganado las elecciones, la derecha tradicional del(PP)y buscará iniciar diálogo para conseguir aliados. La derrota del Partido Socialista que podría convertirse en victoria.Al PP ni siquiera le alcanzará una alianza con la fuerza de extrema derecha Vox, como se especulaba, ya que ese partido radical fue el que más escaños perdió en estas elecciones generales en España. Los populares se han quedado lejos de las expectativas (y de la gran totalidad de las encuestas) y aunque han ganado 47 diputados respecto a las elecciones de 2019,Sin embargo, Feijóo adelantó en sus festejos que va a "iniciar el diálogo para formar Gobierno de acuerdo a la voluntad popular".Especificamente el PP ganó 47 bancas con respecto a la Legislatura actual y tendrá la primera bancada de 136 diputados del pleno de 350.s. Por un lado, la extrema derecha de Vox que perdió 19 bancas y solo tendrá una bancada de 33 diputados y, por otro lado, la izquierda de Sumar que perdió 7 escaños y poseerá 31 legisladores.Al quedar segundo el PSOE y cuartos sus aliados de izquierda, Sumar; entre los dos están lejos de los 176 escaños que se necesitan para gobernar en ese país europeo. Sin embargo,Mientras que única posibilidad ahora para Feijóo pasa por convencer a los socialistas (una tarea imposible) que permitan gobernar a la lista más votada. El PP ha obtenido el 32,64% de los votos por el 31,95% del PSOE. Empate técnico. Por eso, el PSOE y Sumar no dudaron en salir a celebrar también. "El bloque involucionista del PP y Vox han sido derrotados", celebró el líder socialista Pedro Sánchez y agregó: "Somos más los que queremos que España avance y así seguirá siendo."Su aliada de Sumar,en tanto, aseguró que "la gente va a dormir más tranquila". "La democracia hoy ha ganado y sale fortalecida, hemos ganado hoy, tenemos un país mejor", aseguró.España tiene un sistema parlamentario, es decir, la gente vota a sus legisladores y, la fuerza que consiga -con o sin el apoyo de partidos aliados- la mayoría absoluta de las bancas de la Cámara de Diputados, recibe el mandato del rey de formar Gobierno. Después de las elecciones regionales de este año, cuando la derecha arrasó, se esperaba que el PP replicará ese resultado a nivel nacional, pero no sucedió y todo indica queDebido a que eran unas elecciones de bloques, no de partidos, Feijóo sabía que si no obtenía un resultado holgado (por encima de los 150 diputados) sus posibilidades se reducían. Y así ha sido. Ha logrado una subida importante, más escaños que cuando el PSOE ganó en 2019, pero la política se ha polarizado tanto en los últimos meses que es bastante complicado que Feijóo sume otros apoyos al margen de los de Vox. Solo el del único diputado de UPN.Y es que la victoria de Feijóo se puede convertir en derrota, como la derrota de Sánchez se puede convertir en victoria. Los socialistas han sacado incluso mejor resultado que en 2019, pasa de 120 diputados a 122 y ha ganado unos 600.000 votos.