Massa expuso a JXC y confirmó desembolsos del FMI en agosto y en noviembre: "Acordamos para 5 meses"

El ministro de Economía y candidato a presidente de, se refirió al anuncio de acuerdo técnico con ely sobre las negociaciones en ese sentido, a partir de las cuales, busca fortalecer las reservas dele incrementar los ingresos en materia tributaria.Es por eso que, en referencia al préstamo con el FMI que nuestra economía debe resolver, planteó que. Mientras que al ser consultado acerca de si “ese tío” al que hacía referencia tenía nombre y el candidato de Unión por la Patria no se acobardó y respondió, dijo.Y agregó: "En este punto alertó que Juntos por el Cambio y Javier Milei quieren cerrar Aerolíneas Argentinas, las universidades públicas y retroceder en distintas conquistas y derechos., enumeró el ministro.En ese sentido, Massa dijo que Unión por la Patria debe "bajar a tierra" lo que significan las propuestas de la oposición. En tanto más adelante en la entrevista, el ministro indicó que las elecciones se pueden ganar "militando y si se busca al vecino casa por casa". Massa tomó como ejemplo el triunfo del peronismo en la capital cordobesa, dondeagregó.En otro orden, explicó este domingo qué se acordó con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que se trata de un "documento base para el acuerdo de staff" que será firmado en los próximos días. En una entrevista televisa, sostuvo que "el documento expresa cómo es la revisión del programa y cuáles son los pasos a seguir los próximos cinco meses". Hizo hincapié entonces en que el objetivo fue "sacar la discusión del Fondo de la campaña". "Tenemos un vecino incómodo del barrio, que no lo trajimos nosotros, sino Macri. Y ahora no será un elemento en la campaña", agregó. Sin cerrar completamente la posibilidad, aseguró que "por ahora" no ve. "El equipo económico manejó bien la negociación", opinó y concluyó: "El acuerdo cubre las expectativas para este año".Aunque no dio detalles, "porque es algo que tiene que anunciar el Fondo", sí adelantó que "va a haber desembolsos en agosto y noviembre". También destacó otro cambio con respecto al acuerdo original que había negociado su antecesor, Martín Guzmán.sostuvo.También contó que, en Washington,y agregó:Massa descartó que vaya a haber un traslado del impuesto a las importaciones a los productos considerados básicos. "Todo el conjunto de productos vinculados a canasta básica está excluido, no paga el impuesto. Si alguno usa de excusa para remarcar, lo vamos a ir a buscar porque no tiene excusa. Se los quiero advertir porque después se quejan cuando vienen las multas", aseguró el ministro-candidato.El ministro-candidato no dio detalles de todo lo que dice el documento base acordado y anunciado este domingo, tanto por el Ministerio de Economía como por el Fondo, pero sí sostuvo que va en línea con los mismo ejes que, en su opinión, caracterizaron la política económica de la Presidencia de Néstor Kirchner:"Esos tienen que ser nuestros pilares, tener las cuentas ordenadas y poder acceder a créditos", dijo y agregó:Massa también se refirió a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, quien apoya su precandidatura de cara a las PASO, el próximo 13 de agosto. Recordó cuando se volvió a reunir con CFK luego de varios años de públicas y fuertes peleas políticas., contó.