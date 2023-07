Cavallo reveló "lo único" que lo "angustia" tras su rol en 2001: "Que mis hijos no estén en Argentina"

"Lamentablemente no están en la Argentina y eso es lo único que nos angustia a mi esposa y a mí. Porque cuando me empezaron a perseguir y atacar, prácticamente porque se llamaban Cavallo no conseguían insertarse acá. Todos tienen carreras muy bien armadas en el exterior y les va muy bien"

El ex ministro de Economía deen los 90` y de Fernando de la Rúa hacia la crisis de 2001,, dio una entrevista en el contexto electoral y, en ese marco, hizo una llamativa reflexión acerca de, que no terminaron de la mejor manera.Tras referirse a que "el único período donde hubo una estabilización de la economía argentina fue la década del 90`" y que, por eso, si alguien quisiera mirar cómo lograr eso debería observar esa experiencia de cara al próximo gobierno, Cavallo fue consultado en una entrevista con la señal CNN en español acerca de si tiene "algún arrepentimiento" de aquellas gestiones.El economista liberal, actualmente reivindicado por, explicó que "lo único" que le genera "angustia" de su paso por las administraciones que llevaron a la crisis de 2001 tiene que ver con su vida personal y no con arrepentimientos de su gestión o con las consecuencias sociales que se provocaron."Arrepentimiento, quizá haberme dedicado tanto. Con el diario del lunes, uno encuentra cosas que hubiera hecho diferente. Pero yo no me siento angustiado por las cosas que hice, sino por las que no pude terminar de hacer. Por ejemplo en el año 2001 me hubiera gustado terminar la reestructuración ordenada de la deuda. Habíamos avanzado hasta reestructurar más del 50% de la deuda, pública en dólares y pesos", comenzóEn ese punto,, quien lo entrevistaba, lo interrumpió para que retomara la idea de que le dedicó demasiado de su vida. "La vida personal mía ha sido muy agradable. Tengo una mujer, tengo hijos y tengo nietos. Están todos muy felices", comenzó Cavallo., expresó.Interpelado acerca de si volvería a aceptar y ejercer un cargo público de primer nivel, como conducir la economía del país, lo desestimó: "No voy a volver a hacer nada de eso, como ser ministro de Economía".