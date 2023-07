Juan Grabois y Evo Morales pidieron "nacionalizar recursos" latinoamericanos

Junto al hombre que lideró el mayor proceso de transformacion social, política, económica y cultural de nuestro siglo; redujo la pobreza, llevó al poder a los excluidos, recuperó los recursos estratégicos, garantizó la estabilidad económica y un modelo de desarrollo soberano. En… pic.twitter.com/5mPvtIO9ku — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 25, 2023

Muchas gracias por la invitación a esta conferencia internacional en #Buenos Aires, #Argentina, acerca del #litio como mineral estratégico en el nuevo ciclo de consumo de energía limpia a nivel mundial.



Gracias al proceso constituyente gestado por las luchas históricas del… pic.twitter.com/CNA3NHfYXY — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 25, 2023

El precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP),, señaló que el imperialismo "sigue existiendo y operando" en el país y consideró que para "solucionar la pobreza, hay que darle poder al pobre", al encabezar un acto en la Facultad de Odontología de la UBA junto al expresidente de Bolivia Evo Morales.Al inicio del encuentro, el dirigente del Frente Patria Grande destacó el trabajo del expresidente durante sus años de gestión, a quien consideró como el líder de "transformación cultural, política y económica" del país vecino. "Evo salió de abajo, él salió del subsuelo de la patria. Nos hacen creer que los Chicago Boys van a resolver los problemas y el que transformó a Bolivia fue un indio.", resaltó.En ese sentido, criticó al gobierno de Estados Unidos y a sectores de la derecha argentina, mientras que recordó el golpe de Estado que sufrió Morales en 2019. "El nuevo ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) no tiene nada que ver con aquel que vencimos en 2005, sino que está relacionado con una ofensiva armada por el agua, el litio y el combustible., advirtió.Luego Grabois compartió el encuentro a través de sus redes sociales. "Junto al hombre que lideró el mayor proceso de transformacion social, política, económica y cultural de nuestro siglo; redujo la pobreza, llevó al poder a los excluidos, recuperó los recursos estratégicos, garantizó la estabilidad económica y un modelo de desarrollo soberano", posteó en Twitter.Y agregó: "Nosotros estuvimos poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón en la defensa de los derechos humanos de nuestros conciudadanos de la patria grande, y hoy Evo nos honra con este reencuentro".Por su parte, Morales dio un extenso discurso en donde. Además resaltó que la clave de su gobierno "fue protestar y proponer" especialmente durante los procesos de nacionalización de hidrocarburos a través del cual ingresaron más de 38 mil millones de dólares.Con respecto al golpe de Estado en su país, afirmó que fue "un golpe a un modelo económico en contra del imperialismo, que no acepta otro modelo que no sea el neoliberal".Al igual que Grabois, lo relacionó a la cuestión del litio y remarcó:El tema del litio tiene que ser política de Estado".En sus redes sociales, además, Evo agradeció la invitación a la conferencia internacional en Buenos Aires acerca del litio como mineral estratégico en el nuevo ciclo de consumo de energía. "Gracias al proceso constituyente gestado por las luchas históricas del pueblo boliviano y la Constitución de 2009, Bolivia dejó de ser un simple participante de la explotación de su riqueza natural y ejerce con soberanía el control y dirección de la exploración, industrialización, transporte y comercialización de sus recursos estratégicos", completó.