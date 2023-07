Milei defenestró a Bullrich: "Su plan es aún peor que el blindaje de Fernando de la Rúa"

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, cargó duramente contra la propuesta de la postulante presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich para salir del cepo, al tildarla de "peor que el blindaje" que impulsó el ex mandatario de la Alianza Fernando de la Rúa. Durante una recorrida en Rosario, el diputado nacional de derecha aprovechó para criticar a su rival en las urnas, con quien compite por captar la adhesión de un electorado de similares características ideológicas.Esta disputa por pescar votos en la misma pecera convenció a Milei de abandonar el pacto de no agresión entre ambos candidatos., sostuvo el economista libertario en la ciudad santafesina, en el marco del denominado "Tour por la Libertad".Para el líder de La Libertad Avanza, la medida planteada por la ex ministra de Seguridad de Cambiemos "termina aumentando el endeudamiento y no brinda una solución definitiva al problema monetario, ya que los políticos siguen teniendo el control de la maquinita de imprimir billetes"."Al mismo tiempo, aducir que darán independencia del Banco Central no es garantía de nada, ya que son los mismos que el 28 de diciembre de 2017 se llevaron puestos a (Federico) Sturzenegger cuando no les gustó el diseño de la política", esgrimió. "Y además, cargan con el karma de que muchos de ellos han sido parte del fracasado gobierno de Fernando de la Rúa luego de conseguir el blindaje", cerró Milei.De esta manera, el libertario le pronostica al blindaje propuesto por la dirigente del PRO el mismo destino de fracaso que el que en su momento impulsó el fallecido ex presidente radical de la Alianza, quien debió renunciar intempestivamente a su cargo en diciembre de 2001 empujado por el estallido de una crisis social y económica sin precedentes en la historia argentina.Durante la caminata en Rosario, Milei estuvo acompañado por Romina Diez y Nicolás Mayoraz, quienes encabezan la nómina de diputados nacionales por Santa Fe. Este jueves, el "Tour de la Libertad" continuará en la provincia de Córdoba.