Desde el sector PyME piden subas salariales que recompongan el poder de compra

Diferentes sectores del mundo Pyme hablan de una necesidad de recomposición de salarios para estimular la demanda y elevar el nivel de ventas. A pesar de que los últimos datos difundidos por el Indec marcaron una leve recuperación del poder adquisitivo en las remuneraciones del sector registrado, los informales siguen muy por debajo de la inflación.El presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leo Bilanski, fue entrevistado por El Destape donde afirmó que "claramente los salarios tienen un poder adquisitivo que está deprimido". Desde el sector calcularon que "faltan 120 mil pesos por mes de salario por trabajador registrado"., afirmó el empresario. Y agregó: "Consideramos que hay que subirlo y por eso también estamos tan en contra de una devaluación, o sea, un salto discreto del tipo de cambio, porque el sector primero perjudicado sería el trabajador formal e informal". Por eso, la empresaria metalúrgica de Tres de Febrero Rita Cosentino expresó:"Los salarios están muy atrasados. Particularmente creo que los salarios deben ser por paritaria y como porcentajes para las categorías que los convenios tienen establecidos -dijo Cosentino-. No estoy tan de acuerdo con que haya sumas fijas porque achatan la pirámide, y tendrían que discutirse cosas en el convenio, las paritarias, que tengan que ver con una serie de cosas tipo presentismo, puntualidad, capacitación, desempeños y cosas que sí amplíen el sueldo básico del trabajadorSegún su mirada, es "importante que en algún momento entre empresarios y trabajadores se comience a rever el tema de convenios colectivos, no para quitar derechos, para nada, todo lo contrario, para elevarlos tal vez", pero también para "actualizarlo al mundo del trabajo actual, porque eso también puede mejorar el estándar de vida".Según el último relevamiento de ENAC, las empresas que manifestaron tener ventas razonables, es decir, regulares, buenas y muy buenas, alcanzó al 77,6 % de las pymes. Esto refleja una caída respecto del último trimestre del 2022 de 4,2 puntos porcentuales (81,8%).En mayo, el nivel general de salarios registró una caída marginal del 0,3% mensual real y en términos anuales marcó una baja del 3,7% real. En detalle, la mayor contracción mensual fue en los salarios de los trabajadores privados no registrados: -4,2% mensual real. Los trabajadores registrados tuvieron una leve mejora en el poder adquisitivo, +0,7% mensual real para los trabajadores del sector público y +0,3% mensual real para los del sector privado.En la comparación con un año atrás, los salarios de los trabajadores del sector público continuaron siendo los únicos que se mantienen en terreno positivo (+ 2%). Los trabajadores privados registrados sufren una caída del poder adquisitivo del 2,6% anual y los trabajadores no registrados acumulan pérdidas del 17,2% anual.En lo que va del año, los salarios de todos los sectores pierden poder adquisitivo. Los más perjudicados son los trabajadores no registrados con una caída del 7,8% real, seguida por los registrados privados con un 2% real. Los salarios públicos tienen la menor caída con un 0,4% real.Respecto a los niveles de noviembre 2017 (último pico), el nivel de salarios se ubica un 25,3% por debajo. En promedio, la mayor parte de la caída se dio durante la gestión macrista y desde diciembre 2019 el nivel general de salarios acumula una baja de 5,3%.De acuerdo a un informe del Observatorio Social de la CTA, desde que se volvieron a instalar como un mecanismo de determinación salarial generalizado en 2006 nunca había habido tanta dispersión en los porcentajes de aumento y en los plazos de los acuerdos de la paritaria. Hasta ahora hubo tres tipos de acuerdos: un poco más largos con aumentos entre el 45% y el 65%; trimestrales con aumentos de alrededor del 20%; y trimestrales con aumentos superiores al 30%.Dentro de los acuerdos más largos están aceiteros (43,9% a partir de enero), bancarios (66% producto de dos acuerdos cortos), sanidad – clínicas (50%), entidades civiles y deportivas (48%), gráficos (50%) y desmotadores (65%). Los acuerdos trimestrales cortos con porcentajes más bajos se firmaron cuando había alguna expectativa de contener la inflación. Cuatro pesos pesados: comercio (19,5%), construcción (22%), metalúrgicos (18,8%) y petroleros (23%).La segunda tanda de acuerdos trimestrales subió los porcentajes. Sanidad – laboratorios (37%), químicos (37%), administración pública nacional–SINEP (33%). Entre ambos grupos quedó casas particulares (27%). En los próximos meses volverán a negociar. Dentro de los que todavía no arrancaron están, alimentación, que cerró hace poco su paritaria 2022/23; neumáticos, que negocia en julio y viene de un conflicto de alta intensidad; y camioneros (el año pasado se le perdió una paritaria y la revisión de abril quedó en veremos).En gran medida estos acuerdos, sumados a las revisiones de las paritarias 2022/23, "explican por qué en los primeros meses del año el salario de los trabajadores registrados, en promedio, le ganó a la inflación", subrayó el informe.