Bahillo: "Estamos haciendo frente al endeudamiento que nos dejó Macri"

El secretario de, advirtió que el Gobierno está "haciendo frente al endeudamiento que dejó" el expresidente Mauricio Macri, quien en 2018 tomó un préstamo.En declaraciones a radio AM 750, el titular de cartera agropecuaria recordó que “por un tercio de la sequía que acabamos de padecer, el gobierno de Mauricio Macri se endeudó en u$s44.000 millones, mientras que nosotros, que sufrimos una sequía tres veces mayor, no solo no nos endeudamos, si no que estamos haciendo frente al endeudamiento que nos dejó Macri".Bahillo explicó que, pero resaltó que “aun así, con políticas activas, mantuvimos la actividad del sector industrial y la baja del desempleo, con un muy buen nivel de actividad económica".Por último, el funcionario señaló que "el modelo que plantea Sergio Massa le sirve mucho al sector primario y a las cadenas industriales" y destacó la importancia de hacerlo, tal como lo viene realizando el Gobierno.