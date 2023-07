Massa defendió que el acuerdo con el FMI define "equilibrio en las cuentas" sin "entregar nada"

el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, destacó que se trata de una "muy buena noticia" de cara al segundo semestre del año para afrontar "incertidumbres" en el año de las elecciones 2023 y "recorrer la segunda mitad del año con más tranquilidad"

Luego de que eloficializara este viernes la firma del acuerdo de nivel técnico (Staff Level Agreement) con Argentina para reformular el programa del endeudamiento que tomó Juntos por el Cambio en 2018 a partir de la inclusión de desembolsos totales por USD 7.500 millones hasta agosto,"El país está permanentemente teniendo que negociar con el FMI sus políticas renegociando su deuda producto de una decisión, a mi modo de ver, pésima del gobierno anterior de tomar 45 mil millones de dólares de deuda para financiar la salida de lo que era en ese momento era el carry trade de los fondos de inversión de Estados Unidos no es de por sí una cosa agradable, pero lo que tenemos que hacer es administrarlo", dijo Massa.El dirigente que aspira a suceder al presidenteenfatizó que se trata de "la conclusión del trabajo técnico" que se conoció el domingo pasado, y amplió:"Quiero aclarar porque que haya 15 días de receso formal no significa que el board y el staff no siga trabajando, porque hoy en el mundo en el que vivimos la gente tiene teléfonos celulares, computadoras, se reúne de manera virtual. Leí en algunas noticias que decían estos 15 días se apagaba el Fondo", sostuvo.Massa explicó que este acuerdo habilita que "los dólares financieros que de alguna manera son una preocupación para quienes producen y para quienes tienen que mirar su perspectiva de precio y de rentabilidad y que la acumulación de reservas que para quienes importan y necesitan bienes intermedios importados para poder trabajar y producir, tengan un mecanismo de estabilidad"., recordó el ministro en relación con las acusaciones que previamente realizó y que apuntan al entorno económico de, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, y que encabeza el diputado nacional Luciano Laspina.Y agregó: "Ellos lo plantearon en términos de gobierno-oposición, sin pensar que arriba de este barco vamos todos los argentinos. Es un gravísimo error porque a la Argentina a la hora de gobernar la responsabilidad la tenemos que tener quienes gobernamos y quienes hacen oposición. La mejor forma de construir orden, la mejor forma de dar tranquilidad a la gente es que quienes somos gobierno y quienes son oposición tengan responsabilidad".Para tranquilizar, en medio de un contexto de cierta convulsión previo a las elecciones, el funcionario aclaró queEl Fondo comunicó que "las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI han llegado a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés) de 30 meses de Argentina"."El acuerdo está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas y la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna en la segunda quincena de agosto. Una vez completadas las revisiones quinta y sexta, Argentina tendrá acceso a alrededor de 7.500 millones de dólares. Se espera que la próxima revisión tenga lugar en noviembre", señaló el funcionario.En el texto se recuerda la "muy desafiante" situación económica de la Argentina y marcó que "los objetivos clave del programa hasta finales de junio no se cumplieron debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía, así como los desvíos y retrasos en las políticas".