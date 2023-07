Malena Galmarini suma apoyos para ser la nueva intendenta de Tigre

La precandidata a intendenta de Tigre por UP tigre,mantuvo un encuentro y recibió el apoyo rotundo del secretario general de la Uocra,y de los principales referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Zona Norte y de más de 40 gremios.El encuentro fue realizado en la sede de UOCRA de Pacheco y contó con la presencia de más de 1000 trabajadores y trabajadoras que brindaron su apoyo y compartieron una mesa de diálogo. El Secretario de Acción Social de la CGT y Secretario General del Sindicato SGBATOS, José Luis Lingeri, también hizo llegar su apoyo a la presidenta de Aysa para las PASO del 13 de agosto.En ese marco, Gerardo Martínez aseguró su apoyo a la precandidatura presidencial de Sergio Massa:Para finalizar, el Secretario General de UOCRA, cerró su intervención con una expresión de apoyo a Galmarini “Aquí estamos los trabajadores y trabajadoras firmes junto a vos, Malena”.Por su parte, Malena Galmarini, titular de AySA expresó:finalizó Galmarini.Junto a el Secretario General de UOCRA Zona Norte, Osvaldo Rodríguez; el referente histórico del PJ, Fernando Galmarini; Andres Miño, secretario general camioneros zona norte, Emiliano Gallo, secretario general de la uom zona norte, la precandidata se mostró emocionada por el encuentro con los sindicatos a quienes reconoció como parte de su familia y de su infancia.En cuanto a las próximas elecciones declaró : “No hay ninguna posibilidad de que aquellos que están enfrente del pueblo, puedan hacer que baje la inflación y que suban los salarios. Estamos en los barrios acompañando y sabemos que debemos hacer ”. También resaltó la capacidad de gestión del actual Ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa: “Yo no tengo ninguna duda de que es un hombre que pone el cuerpo todo el día y todos los días. Es un pibe criado en una obra, con la UOCRA, que trabaja con toda la CGT; y que va a ser el mejor presidente de los últimos años”.En torno a la situación que atraviesa Tigre, sostuvo:. Y aseguró “el distrito necesita volver a ponerse de pie porque cada uno de los barrios dónde viven nuestros compañeros y compañeras son olvidados. No solo porque no los visitan, básicamente porque no los acompañan”.” sentenció Galmarini en torno a la actual gestión del ejecutivo municipal.“Nosotros no queremos negocios ni negociados, queremos derechos para nuestros trabajadores y vecinos. Eso es lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre en nuestro querido Tigre para defender los derechos que hemos conquistado y conquistar los que todavía nos faltan. Con la unidad de los trabajadores, los sindicatos y el Estado vamos a lograr el Tigre y la Argentina que queremos” concluyó Galmarini.También participaron del encuentro el Director Gral Administrativo de Aysa, Patricio Dangelo; el Delegado Regional de Trabajo de la PBA, Juan Reboredo; Marcelo Mingiore secretario de organización de Sgbatos, Fernando Ruarte secretario general Setia zona norte, el precandidato a concejal de Tigre, Lázaro Flores junto a otros referentes gremiales; concejales; precandidatos y dirigentes de Tigre.