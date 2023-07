Carne: se esperan subas que sumarán presión a la inflación de agosto

De acuerdo a los distintos relevamientos privados, la inflación de julio se aceleró con respecto a junio. En tanto, advierten por algunos factores que presionarán al alza el IPC de agosto. Entre ellos, se destaca una posible suba en el precio de la carne y otros alimentos. Es que,Por caso, la semana pasada cerró con subas de en torno al 20% en el precio de la hacienda en pie en el mercado de Cañuelas. Incremento que, señalan desde el sector, podría trasladarse al consumidor a partir de esta semana. Y, por su ponderación dentro de la canasta de alimentos del IPC, presionaría al alza el dato de agosto.“El nuevo precio del dólar para el maíz no sólo va a afectar el costo del aumento de alimentación en carne vacuna, sino también que lo va a hacer en la carne porcina, carne aviar, en huevos y en leche. Todos estos productos van a sufrir alteraciones en el costo de la alimentación”, señaló a Ámbito Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA).En ese sentido, explicó que en los próximos días podría verse reflejado en las góndolas una suba en el precio de los cortes vacunos: “El aumento que se dio en el mercado los últimos días de la semana pasada, seguramente se van a traducir en un incremento de alrededor de $150 a partir de este lunes. Los otros productos, algunos podrán trasladarlo al mostrador y otros, no. Pero, en carne vacuna, seguramente desde este lunes se van a dar aumentos. Que, quizá, no sea de un día para otro, pero se va a ir trasladando a lo largo de la semana”.Por su parte, según analizó Eugenio Marí, economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso,señaló Marí.En la misma línea, desde Ecolatina habían señalado que “extender el ‘dólar agro’ a cereales como el maíz implica encarecer un insumo relevante del sector engordador de pollos y cerdos y de los feedlots”.Producto de la sequía, la carne acumuló en los últimos meses un marcado atraso frente a la inflación. Es por eso que, más allá de la puesta en marcha del “dólar Maíz”, desde el sector esperaban por un incremento en los próximos meses.De hecho, días atrás el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, habló al respecto:En tanto, al referirse al “dólar Maíz” y el posible traslado a precios, el funcionario señaló que desde el Ministerio de Economía están “trabajando para que eso no suceda”: “Convocamos a la cadena avícola y porcina, que pueden tener modificación de costos por la suba del maíz y perder algo de competitividad. Para que ese costo no se traslade a precio, tratar de compensar esa modificación de costos”, dijo.En julio, el precio de las carnes mantuvo su variación por debajo del nivel general de inflación y del resto de los productos de la canasta de alimentos. Por caso, de acuerdo al relevamiento de LCG, los alimentos y bebidas tuvieron una inflación promedio del 5% en el mes: las carnes subieron 1,8% en ese periodo.