Massa visita territorio adverso: recorre Mendoza y San Luis y se prepara para Córdoba y Santa Fe

El ministro y candidato derecorrerá este martesdos provincias en las que peronismo perdió este año. Además, el jueves irá ay probablemente a, los principales territorios de la región núcleo.tendrá como uno de sus ejes de su mensaje la eliminación de las retenciones a las economías regionales, junto a otras propuestas pensadas para atraer a ese electorado esquivo.Es que el ministro de Economía sale en busca del voto esquivo al peronismo en la región centro del país este martes, alSe trata del escurridizo voto, el de la región centro, donde más influencia tienen los sectores agropecuarios y prevalece el rechazo al peronismo kirchnerista.Uno de los ejes del mensaje que llevará el ministro será el de la eliminación de las retenciones a las economías regionales a partir de septiembre, algo que beneficiará a los pequeños productores locales, a los que ubican más cerca de un proyecto nacional y popular.comentaban en el búnker de UP. A priori un candidato más potable para el electorado moderado, Massa espera comenzar a desarmar las desconfianzas surgidas en los últimos años y recuperar buena parte de los votos perdidos por el peronismo en esa amplia zona del interior.Cerradas las extenuantes negociaciones con el FMI, al ministro-candidato le quedan escasos días para recorrer el país en la previa a las PASO del 13 de agosto. El objetivo está puesto en conseguir ser el candidato más votado individualmente, con la idea de potenciar las posibilidades del triunfo electoral y, además, garantizar la gobernabilidad hasta las elecciones.Luego del anuncio mañanero acerca de cómo se le pagaría al Fondo sin usar "un sólo dólar de las reservas", los mercados se mantuvieron tranquilos y en Economía esperan que todo siga así hasta las primarias. El primer fin de semana propiamente dicho de campaña -"al fin empezamos", sostenía un funcionario-, estuvo dedicado a fortalecer el voto propio a partir del acompañamiento de los gobernadores del Norte Grande, que terminó con un importante acto en Tucumán donde se reunió una multitud.La mini gira por el Norte se extendió más de lo previsto, lo que obligó a la suspensión de la caravana prevista en La Matanza para el sábado a la tarde. Pero Massa compensó en parte el domingo con un acto junto al gobernador Axel Kicillof en Merlo en un encuentro de Mujeres y Diversidades con la participación de la vicegobernadora Verónica Magario, la intendenta local Karina Menéndez, candidatas y referentas de la primera sección, legisladoras y ministras de la provincia de Buenos Aires.En las populosas primera y la tercera sección electoral del GBA es donde se encuentra el otro pilar del voto del peronismo kirchnerista. En sus apariciones,Ahora, luego de esa movilización de los sectores más afines, Massa irá en busca de los electores más alejados, para los que se supone que estaba mejor posicionado que otros posibles candidatos del oficialismo. Este martes arrancará por Mendoza y San Luis, una gobernada por el radicalismo y la otra conseguida por la oposición en los comicios de este año.El mensaje del ministro será que mientras que otros prometían bajar las retenciones y no lo hicieron, fue esta gestión la que derogará el impuesto a las exportaciones regionales para productos como la vid y el maní, clave para los pequeños productores de la zona. En UP los calificaban como los productores "no ideologizados", todo lo contrario de lo que se vio el fin de semana en la Sociedad Rural copada por los candidatos de la oposición.La recorrida mendocina de Massa arrancará por una visita a las turbinas y reactores fabricado por la empresa IMPSA, una firma recuperada por el Estado nacional. Los productos, de alta tecnología, son también motivo de orgullo provincial y nacional, algo que buscará resaltar el candidato, en contraposición a las propuestas opositoras que minimizan la potencialidad de la industria. La visita se completará con un encuentro con jubilados, beneficiados con la moratoria previsional impulsada por el oficialismo. Por la tarde, el ministro se trasladará a San Luis, donde será recibido por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, meses atrás alejado y ahora de nuevo en las filas del oficialismo.La apuestas. La línea de bandera de nuevo es puesta en el escaparate de las posibles privatizaciones por parte de la oposición, como se hizo en los '90, cuando fue vaciada por sus nuevos dueños.El jueves, en tanto, las visitas al interior continuarán por Córdoba, un territorio hostil para el kirchnerismo que Massa también aspira a reposicionar.El ministro se mostrará en esta primera incursión con los intendentes que trabajan por su candidatura como Martín Gill, Fabián Francioni y la legisladora Tania Kyshakevych. En tierras mediterráneas recordará su vieja relación con el fallecido gobernador José Manuel de la Sota, algo que lo une al peronismo de Llaryora y Passerini.Otro distrito importante a recuperar es Santa Fe, donde el peronismo quedó más de 20 puntos por debajo de Juntos por el Cambio en las PASO para la gobernación.. Tienen un buen trabajo por delante y poco tiempo para conseguir resultados.