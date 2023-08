Juicio político a la Corte: Diputados espera explicaciones de D'Alesssandro y el secretario de Rosatti

la Cámara de Diputados vuelve al trabajo este martes a las 13 con una sesión de la Comisión de Juicio Político que tiene en el centro de la escena a dos figuras de peso para el acuerdo que habría habido entre CABA y la Corte Suprema para benficiar a Horacio Rodríguez Larreta con la coparticipación: están citados a dar explicaciones Silvio Robles, vocero del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro

Con el receso invernal superado,Los diputados de la comisión que encabezacitaron a ambos con el objetivo de obtener respuestas y avanzar en la investigación acerca del fallo sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, luego de quele diera recursos extra con el traspaso de la policía, decisión que revirtió el actual gobierno. Esto último, finalmente, fue volteado por la Corte.En ese sentido,Además del hombre mencionado como el "monje negro" de Rosatti y el ex ministro porteño, fueron convocados Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema, y el contador público Alejandro Otero.En la última reunión, del 11 de julio, expusieron exfuncionarios y fiscales de Estado de provincias y la exsecretaria de Provincias, quien afirmó que el Gobierno de Macri transfirió "un exceso de recursos" a la administración porteña.Tal como recordó Télam, la presidenta del Banco Nación aseguró en esa oportunidad que "no hay fundamentos ni informes técnicos que expliquen los incrementos" establecidos por decreto del Gobierno de Macri de 2016, que dispuso aumentar del 1,4 al 3,75 el porcentaje para la Ciudad en materia de coparticipación."Nosotros presentamos un informe técnico y pruebas y cuando fuimos a buscar antecedente de la gestión de Macri no había siquiera los motivos por los cuales se aumenta. Tiene que venir un segundo decreto que corrige una omisión de información para aclarar por qué se había hecho el incremento", aseguró la funcionaria y sostuvo que "hubo excesos de recursos a la Ciudad".En esa línea, Batakis dijo que "lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son".