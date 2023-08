Macri no se animó a blanquear su apoyo a Bullrich, pero cuestionó a Larreta

El ex presidentedio una entrevista en TN y a pesar de no haber dado una definición clara de a quién dará su apoyo, dio sugestivas señales de apoyo aEs que, aunque marcó diferencias concon cierta discreción, de ese modo expresó su inclinación por Patricia Bullrich.arrancó Macri el tramo de la entrevista en la que se refirió a la competencia interna en el programa Desde el llano, en el canal TN., marcó el ex presidente su distancia con el jefe de Gobierno porteño sobre cómo encarar un eventual nuevo gobierno de Juntos por el Cambio.fundamentó su mayor cercanía con Bullrich. “Horacio cree, y lo he discutido con él muchas veces, que hay que consensuar. No creo que consensuar con los que fueron responsables de esto sea el camino”, insistió, aunque enseguida aclaró: “Dicho todo esto, mi foco está puesto en el 14 de agosto, en que estemos todos juntos”.Al rato, cuando el periodista Joaquín Morales Solá le preguntó concretamente a quién votará el domingo, Macri evitó la respuesta concreta: “Por Jorge Macri seguro. Soy muy respetuoso del voto de los argentinos y con el que elijan vamos a estar trabajando juntos el 14 de agosto. Los quiero dejar votar en libertad". El entrevistador le comentó que antes estaba “más cerca de Patricia”, a lo que Macri volvió a expresarse en línea con la titular del PRO en uso de licencia:Macri venía de posar con ambos precandidatos presidenciales en una imagen de respaldo a Jorge Macri, el postulante para jefe de Gobierno porteño por el que el ex mandatario apostó fuerte en la competencia contra el radical Martín Lousteau.se explayó Macri de manera tajante en el respaldo a su primo, y advirtió sobre el impacto que causaría una eventual derrota del partido que fundó: “Perder este lugar emblemático sería un terrible daño para el equilibrio político de la Argentina”.