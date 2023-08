Grindetti suspende las actividades de campaña en Lanús por la muerte de una nena de 11 años en un robo

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires e intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el postulante a jefe comunal de ese municipio y responsable de la seguridad local, Diego Kravetz (Juntos por el Cambio), suspendieron hoy su agenda de actividades proselitistas de cara a las PASO del domingo a raíz de la muerte de una nena que fue atacada durante un robo en Villa Jardín, Lanús Oeste, cuando llegaba a su escuela.En este contexto, informaron desde el municipio de Lanús, los funcionarios se reunieron de forma urgente y “se encuentran trabajando en un Comité de Crisis” para pedir ayuda a la Nación y la provincia de Buenos Aires de manera que se consiga una “respuesta” que “garantice la seguridad en la zona”.Para mañana estaba previsto un acto con la presencia de la precandidata presidencial Patricia Bullrich y Grindetti en el microestadio de Lanús, en el cierre de la campaña para las PASO del domingo.En las imágenes que trascendieron se puede ver como los dos delincuentes abordaron a la menor para robarle sus pertenencias. En ese momento, la víctima sufrió un golpe en la cabeza y se descompensó en el lugar. Se solicitó una ambulancia al 911. Finalmente, el personal del SAME la trasladó al Hospital Evita, donde falleció a 20 minutos de ingresar en el lugar, según el comunicado oficial.Por su parte, Grindetti se manifestó en redes sociales y lamentó lo ocurrido: “Otro lamentable hecho de inseguridad que nos conmociona y nos entristece terriblemente. Mi acompañamiento a la familia de Morena. Está todo el equipo de seguridad del Municipio de Lanús trabajando para dar con los responsables”, señaló en su cuenta de Twitter. “Tenemos que entender que la lucha contra la delincuencia tiene que ser una política de estado sin ideologismos ni especulaciones”.“Como padre me duele y me entristece profundamente que una nena de Lanús que tenía toda una vida por delante haya sido otra víctima fatal de la delincuencia en nuestra provincia, otra familia destruida y todo un barrio conmocionado.Esta mañana, en Villa Giardino en Lanús Oeste, Morena de 11 años fue abordada por dos motochorros cuando estaba por ingresar a la escuela Almafuerte, quienes le robaron de manera violenta sus pertenencias.Cuando los malvivientes le sustraen el teléfono celular le ocasionan un golpe en la cabeza que la deja inconsciente, la ambulancia del SAME la intenta reanimar en el lugar y la traslada en estado crítico al Htal. Evita donde fallece 20 minutos después de haber ingresado.En estos momentos, efectivos policiales y nosotros estamos realizando el seguimiento de las cámaras de seguridad del barrio y alrededores para dar con el paradero de los malvivientes.En este mismo barrio, hace un mes, detuve un motochorro con mis propias manos que acechaba a los vecinos, y yo todavía estoy dando declaraciones en la Justicia. A ver muchachos si entendemos por donde viene la realidad - Diego Kravetz”.