Axel Kicillof: "El voto es una defensa contra la derecha, no hay octubre sin agosto

A sólo horas del comienzo de la veda electoral de cara a las PASO de este domingo, el gobernador bonaerense que busca la reelección dentro de Unión por la Patria (UP),, remarcó que “es recontra importante votar” ya que “no hay octubre sin agosto”, y aseguró que el voto "es una defensa contra la derecha".Puede haber sectores con desencantos y con menor voluntad, pero es importante que todos vayan a votar., reiteró el dirigente en declaraciones a El Destape Radio.Específicamente sobre la interna de UP, el dirigente consideró: "El sector que vota a Juan (Grabois) nos puede permitir ampliar la base. Pero“Estamos a años luz de la propuesta de la derecha”, planteó. “”, señaló Kicillof al tiempo que recordó que “hay mucho por hacer". "Todos a votar, nadie a esperar ni a guardarse. No puede haber un trabajador, un obrero, un enfermero, un laburante o un dueño de una Pyme que no vaya a votar y que permita que gane la derecha”, llamó.En tanto, se refirió a la situación social de cara a las elecciones y señaló que “hay malestares que tienen que ver con la cuestión del poder adquisitivo, pero tambiénen cada pueblo que vamos hay una verdadera revolución de obras”.En ese sentido, el mandatario provincial destacó: "Hicimos 171 escuelas y 50 centros universitarios en la Provincia. Después la derecha habla de educación pero cuando gobiernan achican, recortan, ajustan, echan trabajadores y les bajan los salarios”. “agregó Kicillof.“La campaña de Macri y Vidal del 2019 fue una estafa electoral. Decían que no ibas a perder derechos y la revolución de la alegría. Como es muy difícil llevar dos veces adelante la misma mentira, no les dio margen otra vez para decir lo mismo.Puede ser que se hayan comido la curva que venían ellos”, apuntó el Gobernador.Y advirtió: “Ante la disconformidad de ciertos sectores, vienen con discursos como dinamitar el Banco Central, echar gente, achicar. Cambiar todo de raíz”.. Mismo lugar en el que cerró su campaña provincial en las PASO de 2019.“Lo de hoy es un acto de cierre de la Provincia”, explicó y agregó que “mañana (jueves) es el cierre de nación en el Teatro Argentino de La Plata”, al respecto, aclaró que va a estar Wen el acto acompañando a Sergio (Massa)”, aunque, por ahora, no hablará en el acto nacional.