La irónica respuesta de Massa sobre el comportamiento del dólar blue que puso en descubierto a los operadores de mercado

El ministro de Economía, Sergio Massa, ha expresado su opinión respecto a la reciente volatilidad del mercado cambiario, estableciendo un vínculo con la cercanía de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Massa, quien también es precandidato presidencial por Unión por la Patria, ha ironizado sobre la situación, sugiriendo que "oh, casualidad, se mueve 40 pesos en cinco días", haciendo una conexión con el período electoral. Al mismo tiempo, ha descartado la posibilidad de una repetición de la corrida cambiaria que tuvo lugar después de las PASO en 2019.

Massa afirmó que no teme a la posibilidad de una estampida cambiaria en este contexto. Remarcó que en ese momento, durante el gobierno de Mauricio Macri, existía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluía una cláusula de no intervención en el mercado cambiario, lo cual contrasta con la situación actual. Cabe recordar que en las PASO de 2019, Macri fue superado en votos por el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.En cuanto a las causas detrás del aumento en el valor del dólar, Massa señaló que existe un elemento especulativo y de búsqueda de protección frente a la incertidumbre. También opinó que el actual gobierno no ha comunicado de manera adecuada la magnitud de la deuda que el gobierno anterior de Mauricio Macri había contraído con el FMI, lo cual considera un error importante.