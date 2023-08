Bullrich cruzó a Milei: "Que no se meta con mi marido porque a él no le gusta que hablen de su hermana"

Javier Milei está agrandado por el triunfo en las PASO y descartó de plano armar una alianza con Patricia Bullrich: "Con alguien que clava puñales por la espalda no hago acuerdos", expresó.Los dichos de la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio fueron en referencia al momento de tensión que vivió durante un acto por la AMIA, en el que estaba presente Guillermo Yanco, esposo de Bullrich, ya que forma parte de la comisión de familiares de víctimas de la entidad judía.Entrevistada por Alfredo Leuco en LN+, la candidata de Juntos por el Cambio le respondió: “Yo soy la candidata a presidenta. Que no se meta con él que no hace política”.“Simplemente estaba caminando por la calle, no hace operaciones, es de buenos modales, no insulta. Discutamos lo que necesita el país porque cuando alguien de la política se mete con su hermana a él le duele, y que se metan con mi marido a mí me duele”, explicó.