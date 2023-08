Massa aseguró que sigue como ministro hasta el 10 de diciembre y comparó la dolarización del Milei con el Bonex

El candidato presidencial denegó los rumores de renuncia al Ministerio de Economía para dedicarse exclusivamente a la campaña electoral, se refirió al salto del dólar oficial y paralelo y adelantó que, producto de los vaivenes cambiarios, habrá anuncios económicos para el bolsillo de los ciudadanos., dijo esta noche en una entrevista con el canal TN, ya que una salida "le haría mucho daño a la estabilidad económica", y manifestó que las medidas que se tenían que tomar luego de las PASO "ya se tomaron".afirmó Massa al referirse a la devaluación del 22% que aplicó el BCRA al tipo de cambio oficial. Al respecto, remarcó que "el FMI pedía 100% de devaluación", pero luego de las negociaciones "finalmente el acuerdo al que arribamos cerró en una negociación del 20%".En ese sentido, puso el foco en las dificultades que generó la devaluación y advirtió que "si el 20% metió toda esta incertidumbre imagínense el 100%, que es lo que dice (Patricia) Bullrich que va a hacer el 10 de diciembre cuando dice que va a levantar el cepo. Es una devaluación del 100%. Digo para que entienda cada uno en su casa el impacto en la economía".Para llevar calma en las familias argentinas, el ministro adelantó que "mañana se van a conocer anuncios sobre estabilidad de precios y compensación del daño que genera la devaluación en el bolsillo de la gente". Además, destacó que "estos 10 días, esta semana y la que viene, el Massa candidato no tiene lugar. Porque tiene que estar el Massa ministro ocupándose de los problemas".Ante la consulta sobre si la compensación implicará una mejora salarial, tal como anticipó Ámbito, Massa adelantó queRespecto al resultado de las PASO dijo que "es un escenario que deja al gobierno en competencia" aunque reconoció que la ciudadanía expresó bronca y enojo ya que "venimos de muchos años de frustración". "Vamos a tener que hacer correcciones en un contexto complicado. Argentina convive con un acuerdo con el FMI que dejó Macri", expresó.El ministro apuntó contra el libertario Javier Milei y lo acusó de preparar un plan Bonex para llevar adelante su propuesta de dolarización. "Lo que Milei dijo es que si es presidente va a haber un plan Bonex. Lo que dice es que va a manotear el dinero de los ahorristas", criticó. Señaló entonces que los liberales "están acostumbrados a hacerlo porque es el origen de la crisis del 2001" y solo tiene una mirada queAdemás, reveló que se están viendo candidatos "que usan los recortes de los programas para hacer redes de frases fáciles que viralizan, que para aquel que está preocupado por su día a día, esas consignas fáciles suenan como soluciones mágicas a sus problemas". "Si no empezamos a poner seriedad en los debates, estamos en un problema. Dice se la voy a sacar a los jubilados, pero no a la Iglesia y a los jueces", cuestionó el titular del Palacio de Hacienda.En ese sentido, indicó que "para aquel que está en la parada del colectivo esas frases suenan como soluciones mágicas para sus problemas" y advirtió en ese aspecto que "la Argentina no tiene soluciones mágicas". "La Argentina no tiene soluciones mágicas, sino un programa exportador que el año que viene va a significar u$s50 mil millones más de ventas que de importaciones. Ese es el camino a recorrer", afirmó.", destacó el líder del Frente Renovador.