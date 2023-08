Massa viaja a Brasil y se reúne con Lula: BRICS, pago de importaciones con swap chino, créditos y energía

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),se reunirá este lunes en Brasil con el presidentey con su par Fernando Haddad, para avanzar en un acuerdo que permita pagar importaciones a través del swap acordado con China.Entre los temas que discutirá el ministro se encuentran el ingreso de la Argentina al bloque de las economías emergentes denominado BRICS, la apertura de mercados agrícolas, la licitación de las obras del segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el acuerdo estratégico Argentina/Brasil de transporte marítimo y fluvial, una línea de crédito del Banco de Brasil y financiación del BNDES para comercio bilateral y un centro unificado de control fronterizo, en el Puente Internacional Santo Tomé/São Borja.La reunión con el ministro Haddad será a las 14 y con el presidente Lula da Silva a las 17. La agenda de Massa contempla, además, un encuentro con el canciller del país vecino,En esos encuentros, el objetivo es mantener el ritmo de los ingresos de insumos brasileños y optimizar los recursos en dólares disponibles en el Banco Central.El miércoles pasado, cuando anunció el desembolso de US$ 7.500 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), Massa había adelantado que viajaría al Brasil, "para aliviar aún más el procedimiento de utilización de reservas, en un momento que tenemos que cuidarlas".Mientras que desde el lado del Gobierno brasileño, el ministro Haddad adelantó que el mecanismo que se empleará es a través de una conversión directa del yuan al real por parte del estatal Banco do Brasil, por un total de hasta 140 millones de dólares.Desde la comitiva oficial también hay mucha expectativa respecto a la discusión paray para los caños de la obra de reversión del Gasoducto Norte, para lo cual el monto a financiar rondaría los US$ 700 millones.Otro tema de la agenda será la apertura de mercados agrícolas en el país vecino, principalmente en lo que hace a exportación de pollo y arándanos., además de otros temas relevantes para la relación bilateral.Cabe recordar que rol de Brasil a través del presidente Lula fue trascendental para el ingreso de Argentina al bloque de países emergentes, que representan el 24 % del PBI global, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios.-Con información de Télam-