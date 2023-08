Estiman que hay 400 mil millones sin declarar en el exterior y apuran la ley en el Congreso

El titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja,explicó este martes qué se sabe del proyecto de ley de Blanqueo, también conocido como Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado. Además, apuntó ay respaldó las medidas económicas anunciadas por el ministro de EconomíaTal como se hizo en 2017 durante el Gobierno de Mauricio Macri, esta medida permitirá a los contribuyentes regularizar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los activos no declarados con el pago de una alícuota.Heller explicó que esta propuesta es posible gracias al intercambio de información financiera con los Estados Unidos, y que se estima que el objetivo de la medida son cerca de 400 mil millones de dólares que se fugaron del país. Sobre este acuerdo bilateral y la medida, destacó queAdemás, remarcó que para el intercambio, dijo en diálogo con AM750.Las diferencias con la medida impulsada con el macrismo tiene que ver con un factor central, que es que en la gestión de Cambiemos el blanqueo fue utilizado por familiares directos del propio expresidente, generando un fuerte conflicto de intereses.Heller explicó que “no lo pueden hacer quienes tuvieron una función pública ni todos sus familiares, para evitar lo que pasó con el blanqueo de Macri. No pueden beneficiarse ninguno de los que han estado en función pública del 2010 para acá”, aclaró. “El resto tiene la posibilidad de declarar esos fondos no ingresados. Pagar un canon que a medida que demora, si lo hace dentro de los 60 días es una, si demora hasta 120 va subiendo y así”, añadió sobre el resto del abanico beneficiado.Finalmente, reconoció que es consciente de que es una medida que genera “sinsabor”. Pero explicó:Por otro lado, Heller se refirió al paquete de medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato a Presidente Sergio Massa y se habló sobre el panorama electoral de Unión por la Patria. “Venimos hablando del atraso en los ingresos de las personas con ingresos fijos y los que menos ganan en el marco de las negociaciones con el Fondo, que siempre son malas”, señaló.A lo que sumó:sostuvo.En tanto, sobre el panorama electoral, lanzó:, concluyó.