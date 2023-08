Familiares de victimas del ARA San Juan pidieron a Casación la revocación del sobreseimiento de Macri

Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan presentaron sus argumentos ante la Cámara Federal de Casación Penal solicitando la revocación del sobreseimiento dictado para Mauricio Macri y varios agentes de inteligencia del país. En su planteamiento, consideran que las actividades de espionaje fueron de naturaleza "ilegal" y no pueden ser justificadas como una “acción desplegada en defensa de la seguridad presidencial”.

A través de sus representantes legales, los familiares de las víctimas del naufragio del Ara San Juan comparecieron ante la Cámara Federal de Casación Penal para solicitar la reconsideración del sobreseimiento otorgado al expresidente Mauricio Macri, el ex director de la AFI, Gustavo Arribas, la ex vicerrectora, Silvia Majdalani y ocho agentes de inteligencia del país. Para la defensa, “las tareas de espionaje sufridas fueron ilegales” y las mismasLa abogada Valeria Carreras señaló que, aunque se trata de un paso procesal, percibió un gran interés por parte de los miembros del tribunal durante la audiencia, algo que no suele ocurrir cuando ya hay una decisión tomada. Es importante destacar que, a lo largo de la audiencia, las intervenciones y preguntas se concentraron principalmente en Mariano Borinsky., concluyó.