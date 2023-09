Milei con Tucker Carlson: volvió a atacar al Papa y anunció cortar con Brasil, China y Rusia

Ep. 24 En español pic.twitter.com/R0BdxpceEs — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 14, 2023

De cara a las elecciones 2023,En ese marco, el minarquista volvió a atacar a países a los que tildó de "comunistas"."De hecho, no solo voy a hacer negocios con China, sino con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, la paz y la democracia. Los comunistas no entran ahí. China, (y los presidentes de Rusia Vladimir) Putin y (Luiz Inácio) Lula (da Silva, de Brasil) no entran ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente, ser los defensores de la libertad, la diversidad, la democracia y la paz. Entonces, desde el estado no vamos a promover ninguna acción con comunistas ni socialistas"Sin embargo, añadió:En la entrevista, que duró media hora, según lo que publicó el periodista estadounidense en sus redes, el líder de LLA apuntó contra el Papa. Dijo que "juega políticamente", que "tiene fuerte injerencia política" y que demostróCarlson opinó que Castro "es un asesino", Milei agregó que el fallecido presidente cubano Fidel Castro "también" lo era y completó: "Tiene afinidad por los comunistas asesinos, de hecho no los condena. Es bastante condescendiente con ellos y con la dictadura venezolana. Con todos los de izquierdas, aún cuando sean verdaderos criminales".Luego, señaló que Francisco "considera que a la justicia social" como "un elemento central de su visión". Fue así que volvió a repudiar el apotegma del peronismo y lo definió como", cerró.