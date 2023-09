El Gobierno abrió el registro para la cesión de tierras ociosas, con el respaldo de los movimientos sociales

La promesa dede generar suelo urbano para que las familias que no son propietarias puedan acceder a un lote comenzó a tomar forma. El gobierno nacional lanzó formalmente el Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS), que desde esta mañana comenzó a llenarse con pedidos desde distintos puntos del país.La medida recibió el espaldarazo de organizaciones sociales y de dirigentes comoquien calificó a esta iniciativa como “una razón gigantesca para militar” por la continuidad de un gobierno peronista., aseguró Grabois, quien ayer no estuvo en el masivo acto entre Massa y militantes de organizaciones territoriales que expresaron su apoyo para las próximas elecciones. Allí, entre la multitud, el candidato de Unión por la Patria (UxP) anunció la puesta en marcha de “un programa de lotes con servicio, usando las tierras ociosas que tiene el Estado para que ninguna familia tenga que andar como mendigo”.El lanzamiento formal de esa medida había sido hecho en La Rioja. Se trata de un compromiso de generación de suelo urbano, una larga demanda de las organizaciones abocadas, entre varias cuestiones, al hábitat.Esta tarea suele hacerla el Estado. Cuando el sector privado la hace, lo ejecuta con la lógica de la rentabilidad: crea countrys, barrios cerrados y megaemprendimientos exclusivos como Nordelta. La generación de suelo urbano es el camino contrario a una toma de tierras. Por lo general, cuando ocurre uno de estos hechos devenido de la emergencia habitacional, las familias primero se instalan y luego llega el ordenamiento territorial. No siempre de manera ordenada.

“Es la primera vez que se hace a nivel nacional”

Tras el anuncio de Massa, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, sostuvo que la creación del RUS “es muy importante” porque permitirá “saber cuál es la necesidad de tierra de la población”. “Es la primera vez que se hace a nivel nacional”, destacó y consideró también la necesidad de impulsarSu cartera ya cuenta con un área de desarrollo territorial encargada de la planificación y generación de suelo urbano. No obstante, el RUS podrá dibujar un mapa de las necesidades en cada provincia y municipio. El objetivo es revertir una tendencia que no solo padece la Argentina: “Desde hace un tiempo teníamos pooles de siembra y ahora tenemos pooles inmobiliarios que hicieron que un lote sea inalcanzable para la mayoría de los argentinos”, lamentó el funcionario durante una entrevista por FM La Patriada.La propuesta de Massa de activar la entrega de lotes en tierras ociosas del Estado recibió el visto bueno de los dirigentes sociales que estuvieron durante el acto en el microestadio Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors. Entre ellos no estuvo Juan Grabois, su anterior contendiente en la interna de UxP.Sin embargo, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) fue uno de los primeros en hacerse eco del RUS y de elogiar abiertamente al candidato del oficialismo. Expresó su “más sincero deseo de que en octubre tengamos una enorme victoria de Unión por la Patria”, se comprometió a utilizar “nuestra fuerza de militar” por ese objetivo y dejó claro que. Eso sí, dio su respaldo no sin incluir una demanda más: que se “implemente un ingreso básico para trabajadores informales y de la economía popular, que están padeciendo situaciones de indigencia agravadas tras la devaluación”.En su mensaje a través de las redes sociales, Grabois llamó a “todos los que necesiten un terreno para vivir” a “anotarse en el RUS”, porque la posibilidad de tener un lote propio “no es un regalo, sino es un derecho constitucional que nuestro gobierno actual y el futuro presidente Sergio Massa se compromete a hacer efectivo”. “Como todo en la vida, costó mucho sacrificio, mucha mala sangre, algo tan simple, tan lindo, tan peronista, tan humano, como la tierra para habitar y producir”, destacó el dirigente.