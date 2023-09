Impuesto a las ganancias: Milei sorprendió y adelantó cómo votará: "No me importa ningún cálculo político"

candidato presidencial en las elecciones 2023 y diputado nacional por La Libertad Avanza, adelantó que votará este martes en la Cámara baja a favor del eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores, tal como propone el oficialismo.dijo Milei esta mañana, en ese sentido, a los asistentes a una exposición en el Club del Petróleo.agregó al respecto al ser consultado por el portal Corta.Luego, voceros de La Libertad Avanza confirmaron a El Destape que Milei votará a favor del proyecto que envió la semana pasada el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, el cual obtuvo dictamen favorable el último lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados posee tres bancas: la del propio Milei; la de su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel; y la de la candidata del espacio a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo, que el año pasado se alejó del bloque que conformaba con José Luis Espert. La suma de estos tres votos podría ser clave no solo para el quórum sino también para la media sanción del proyecto, ya que el oficialismo cuenta con 118 bancas y necesita 11 votos más para llegar a la mayoría de 129.Así, Milei se diferenció de la postura de Juntos por el Cambio. La coalición opositora le había pedido públicamente a Massa que enviase el proyecto a Diputados para votar a favor del mismo, pero una vez que el ministro de Economía lo hizo JxC reculó y adelantó que votará en contra bajo el argumento de que aumenta el déficit fiscal.En ese sentido, el lunes los diputados de Juntos por el Cambio rechazaron el proyecto y presentaron un dictamen de minoría con 12 firmas, y algunos de sus miembros no descartan pedir que esta iniciativa se trate junto con el Presupuesto 2024.La Cámara de Diputados tratará esta tarde en una sesión especial el proyecto de ley de reforma al impuesto a las Ganancias elaborado por el Poder Ejecutivo, que el lunes obtuvo dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa establece que se elimina la cuarta categoría del gravamen y se crea en reemplazo un impuesto cedular que fija que sólo pagarán el tributo los altos ingresos superiores a 15 salarios mínimos mensuales, que hoy representan más de $ 1.770.000.El dictamen mayoritario cosechó 25 firmas, ya que contó con el respaldo de 24 legisladores del Frente de Todos (FdT) y uno del Frente de la Concordia Misionero, sobre un total de 49 legisladores que conforman ese organismo asesor del cuerpo legislativo. El oficialismo cuenta con número para obtener el quórum reglamentario de 129 miembros para debatir, en la sesión especial que comenzará a las 13, la iniciativa con sus 118 integrantes, cuatro de izquierda, cuatro de partidos provinciales y tres legisladores peronistas del interbloque federal, con lo cual ya tiene garantizada la presencia de 129 legisladores.También se sumarán los diputados y gobernadores electos de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Neuquén, Rolando Figueroa, provincias en las que se encuentran los principales emprendimientos petroleros, con trabajadores que pagan el impuesto a las Ganancias. Además, puede sancionar el proyecto que se votará con mayoría simple ya que, además de los votos de La Libertad Avanza, cuenta con 117 votos propios -la presidenta del cuerpo Cecilia Moreau no vota- 4 provinciales, 4 del FIT, tres federales, Ser y MPN.