Cristina Kirchner y dirigentes oficialistas y opositores despidió al senador de UP fallecido

Luego de confirmarse el fallecimiento del senador nacional por Tierra del Fuego de Unión por la Patria Matías Rodríguez, quien se habría quitado la vida, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dirigentes oficialistas y opositores se expresaron a través de redes sociales conmocionados por la noticia

Profundo dolor por el fallecimiento del senador nacional por Tierra del Fuego Matías Rodríguez. Querido compañero, que Dios y la Virgen te ayuden a descansar en paz. Mis condolencias a sus hijos y seres queridos. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 18, 2023

Lamento profundamente el fallecimiento del Senador Matías Rodríguez, referente de la política fueguina que trabajó con total convicción y entrega por nuestra provincia.



Mi acompañamiento y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros.



Ruego por su eterno descanso. — Gustavo Melella (@gustavomelella) October 18, 2023

Profundo dolor por la partida de mi compañero y amigo Matías Rodríguez. Mis condolencias y acompañamiento a familiares, amigos y compañeros ante esta pérdida irreparable — Walter Vuoto (@WalterVuotoTDF) October 19, 2023

Asombro y tristeza por la pérdida del Senador Matías Rodríguez. Mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento difícil. Descanse en paz. — Tito Stefani (@Titostefani) October 18, 2023

No te podés ir así Matías. Somos miles los que te queríamos. Al carajo con las diferencias partidarias cuando lo que está en juego es la vida misma. No eras una promesa, eras una realidad. Un tipo amable, querible. Qué pena inmensa siento. Te voy a extrañar.

Hasta siempre. pic.twitter.com/zTLoleHeBS — Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) October 18, 2023

