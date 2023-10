Schiaretti propuso "acabar con el cepo al dólar y terminar con las retenciones"

El candidato presidencial de(HxNP),, manifestó que "acabar con el cepo al dólar, desdoblar el tipo de cambio y terminar con las retenciones al campo" son algunas de las principales decisiones que adoptará si accede al Ejecutivo nacional y que con eso va a, al cerrar su campaña en la capital de Córdoba., remarcó Schiarettti en el acto que encabezó en el polideportivo de Quality, en la capital local.Entre esas principales medidas también anunció que para "sacarle el pie de encima al campo" desde el 10 de diciembre va a "reducir a la mitad las retenciones a la producción agropecuaria y fines del 2024 no hay más retenciones". Dijo también que va a aumentar el corte a los biocombustibles, que en el caso del biodiesel se elevará al 20% y al bioetanol al 27%.Se van a eliminar todas las restricciones al comercio exterior y a la producción agroalimentarias porque "También anunció que promoverá la modificación del Estatuto del Banco Central para que "deje de financiar" al Tesoro Nacional y, para garantizar que eso se cumpla, la conducción de la entidad estará en manos de la oposición. "Con estas medidas Argentina va a comenzar a funcionar, a ordenarse con la baja de la inflación, va a conseguir equilibrio fiscal y va a mejorar la vida de los habitantes", afirmó el gobernador de Córdoba.En el tramo final de su discurso, Schiaretti pidió a los cordobeses y al electorado que el domingo próximo, a la hora de votar, miren quiénes son los candidatos. "Están los de la grieta, los que ya fracasaron y nos llevaron a esta situación y está otro candidato que significa un viaje a lo desconocido", dijo sobre el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. Y subrayó:, instó.Asimismo pidió el apoyo para las elecciones del domingo: ", resaltó.Previamente, el candidato a vicepresidente, el diputado nacional Florencio Randazzo, había señalado ante los presentes que en los debates se pudo "demostrar que tenemos un gran candidato y representa al interior federal". "¿Quién mejor que el 'Gringo' para defender a las provincias argentinas? No hay prosperidad si no hay federalismo", planteó.Y apuntó que, destacó Randazzo.La apertura del acto estuvo a cargo del intendente de la ciudad de Córdoba y gobernador electo, Martín Llaryora, quien dijo que, dijo y añadió: "El país tiene una oportunidad, esto no es un problema ideológico, es un problema de gestión".