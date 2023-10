Bregman pidió no votar salvadores individuales" en su cierre de campaña

La candidata presidencial del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U),pidió este jueves a la ciudadanía que el domingo "vote con convicción" pues "no se puede votar ni a salvadores individuales ni con la nariz tapada", y afirmó quedijo Bregman a Télam en la Plaza San Martín de La Plata, donde encabezó el cierre de su campaña nacional.Acompañada por su compañero de fórmula, Nicolás del Caño, y el postulante a gobernador bonaerense, el sindicalista ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero, fue recibida con algarabía por una multitud de militantes partidarios y de organizaciones sociales. Antes de subir al escenario se fundió en un fuerte abrazo con sobrevivientes y familiares de sobrevivientes de la última dictadura militar, entre ellas Marta Úngaro, hermana de Horacio, uno de los adolescentes víctimas de La Noche de los Lápices."Elegimos esta ciudad porque tenemos un gran acompañamiento de muchos compañeros y compañeras, organizaciones sociales, de derechos humanos, feministas; esta ciudad significa mucho para la campaña que hemos realizado absolutamente a pulmón en todo el país", dijo.amplió.Consideró queDestacó que en las PASO hicieron"Es mentira que toda la juventud se hizo de derecha, como quieren mostrar siempre, sino que hay mucha juventud que sigue pensando que hay otros valores que defender, la solidaridad es un valor muy importante y no se va a salir de esta situación pisándole la cabeza al de al lado", dijo Bregman ante la gran cantidad de jóvenes.En el debate presidencial", dijo.Bregman criticó que los otros candidatos "están muy preocupados con el FMI y se olvidan de la realidad de los trabajadores", por lo que pidió a los votantes queDel Caño confió en, sostuvo.Sobre la posición del FIT-U ante un eventual balotaje entre el candidato de UxP, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei, expresó:En tanto, Sobrero sostuvo: ""Mientras los demás hablan de ajustes y de pagar al FMI, una candidata planteó que hay que gobernar para los laburantes. La primera pelea la ganamos. Después vamos a ver dónde nos ubica la sociedad. Es una elección muy atípica porque lo que reina es el miedo, no reina la esperanza. Y entonces votan todos contra todos", puntualizó.Auguró que, sostuvo.