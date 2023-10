Kicillof: "Hubo una tarea muy importante en clarificar que pasaría si se aplican las propuestas de Milei"

A días de las Elecciones Generales, el candidato que busca ser reelegido en la provincia de Buenos Aires,aseguró que desde Unión por la PatriaTras un sorpresivo tercer puesto en las PASO de agosto para la fuerza que encabezaba Sergio Massa, el gobernador bonaerense contó que la comunicación pensando a las Elecciones Generales cambió.comentó en Radio 10.Luego, destacó esa estrategia comunicacional por parte del equipo de Unión por la Patria:El actual titular de la Provincia de Buenos Aires volvió a criticar al líder de La Libertad Avanza y aseguró:

Axel Kicillof: "Nada se resuelve con motosierras, con dinamita ni con ajuste"

El martes por la tarde, el gobernador bonaerense y postulante a la reelección,había encabezado junto al candidato a presidente de Unión por la Patria,, el acto por el Día de la Lealtad, en el estadio de Arsenal de Sarandí, a cinco días de las elecciones generales.“Todos y unidos” es el lema de la convocatoria con la que se llamó a la militancia al predio ubicado en la calle Julio Humberto Grondona 3660, de la localidad de Sarandí. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, fue el encargado de abrir el acto. "Este es el acto de militancia, es un acto de unidad, es un acto de alegría, es un acto de futuro. Es el acto donde cargamos la pila para Sergio Massa sea presidente este domingo", expresó el gobernador al tomar la palabra, en lo que definió como una jornada "pleno sol en Avellaneda, un día peronista" y dedicó un especial agradecimiento a los militantes que "dejaron todo en esta campaña"., señaló.A cinco días de las elecciones presidenciales, Kicillof indicó que "acá venimos a decir presentes pero no respondemos con odio ni a las provocaciones. Respondemos con propuestas, con amor". "", enumeró.Con un fuerte llamado a "no cortar boleta", el gobernador señaló: "La provincia de Buenos Aires no se salva sola. Tenemos elecciones conjuntas". "", mencionó.En ese sentido, señaló:, proclamó, en relación a las propuestas del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.“Estoy seguro que no solo en el peronismo, no solo Unión por la Patria sino la gran mayoría de los bonaerenses saben que no es con menos educación pública, salud pública, menos industria nacional, es con más trabajo y producción nacional. No es con menos federalismo, es con mas federalismo que se obtienen las conquistas", explicó.Por último, Kicillof volvió a insistir en el apoyo a la boleta de UxP este domingo y concluyó: "Les pido que por lo que hicimos y lo que estamos haciendo pero sobre todo por lo que nos falta para defender nuestros derechos".