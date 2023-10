Elecciones 2023: qué dijeron los principales medios del mundo sobre los comicios argentinos

Más de 27 millones de argentinos, de los cerca de 35 millones que estaban habilitados, votaron el domingo en las elecciones generales que determinaron el triunfo del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa que, sin embargo, deberá disputar el balotaje con Javier Milei (La Libertad Avanza). Y así reflejaron los distintos medios del mundo la remontada del peronismo luego de la dura derrota sufrida en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto pasado.O Globo remarcó que "Massa y Milei competirán en la segunda ronda, prevista para el 19 de noviembre. Ningún candidato alcanzó la mayoría del 45% de votos, requerida por la ley argentina para una elección de primera vuelta". Por su parte, Folha de San Pablo señaló: "el elector argentino estará delante de dos modelos de país esencialmente diferentes: el primero con cierto grado de continuidad para la izquierda, a pesar de que Massa está más al centro que el gobierno del presidente Alberto Fernández, y el segundo de profunda ruptura liberal de derecha".En Chile, calificaron al resultado de "inesperado". "La mayoría de las encuestas pronosticaban una victoria de Milei, quien ya se había impuesto en las primarias PASO", sostuvo Biobio, mientras que El Mercurio tituló: "Massa sorprende, gana la primera vuelta y se reta con Milei por la presidencia de Argentina".El País siguió una línea similar: "Elecciones en Argentina: Massa sorprende y definirá con Milei quién será el próximo presidente", publicó, y subrayó que "Bullrich no dijo a quién apoyará en la segunda vuelta". Por su parte, El Observador del país oriental indicó: "Massa dio una sorpresa electoral al imponerse con más de 1.200.000 votos sobre el libertario". Milei no logró consolidar ese triunfo de las PASO y ahora el ministro de Economía desembarca en el balotaje con el traje de favorito”, añadió.Desde España, El País expresó que "La derechista Patricia Bullrich se ha hundido en los comicios más inciertos de los últimos 40 años" y "el 74% del padrón, se han acercado a las urnas para elegir al sucesor de Alberto Fernández tras una campaña lastrada por la crisis económica y marcada por el auge de la ultraderecha". Para el diario El Mundo, en tanto, "el peronismo da la gran sorpresa: gana las elecciones y se jugará la presidencia en una segunda vuelta con Milei. Massa hizo una muy buena campaña, instalándose como hombre de Estado, previsible y empático, en claro contraste con Milei".El diario La Repubblica, de Italia, tituló: "Vence el miedo. Sergio Massa contiene la avalancha del ultra Milei. Habrá balotaje"."La elección presidencial de Argentina se dirige a una segunda vuelta entre el ministro de Economía y un admirador de derecha del expresidente estadounidense Donald Trump, una contienda que enfrentará a la izquierda del establishment contra un hombre que ha prometido destruirlo", evaluó en Estados Unidos The Washington Post.El New York Times, por su parte, expuso que "Javier Milei, un libertario de extrema derecha, obtuvo peores resultados de lo que predecían las encuestas y se enfrentará a Sergio Massa, ministro de Economía de Argentina, el próximo mes".