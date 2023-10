Mientras la oposición se rompe, dirigentes del oficialismo recuerdan a Néstor Kirchner

A 13 años de su partida, recuerdo a mi amigo Néstor Kirchner, el hombre que con sus políticas, convicciones y fortalezas, transformó la Argentina. pic.twitter.com/M4VtLh41MZ — Alberto Fernández (@alferdez) October 27, 2023

Néstor nos enseñó que con trabajo, voluntad y rebeldía, se puede construir una Patria para todos y todas. Honremos su memoria militando con amor y con lealtad para transformar la realidad y construir un país normal, una Argentina más justa, libre y soberana. #NéstorVive pic.twitter.com/kzBeNTHibl — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) October 27, 2023

El presidente Alberto Fernández y numerosos dirigentes de Unión por la Patria (UP) recordaron este viernes 27 de octubre al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse 13 años de su fallecimiento y coincidieron en que dejó un "legado por una Argentina más justa"."A 13 años de su partida, recuerdo a mi amigo Néstor Kirchner, el hombre que con sus políticas, convicciones y fortalezas, transformó la Argentina", afirmó esta mañana el jefe de Estado, en su cuenta de la red social X (antes Twitter), al evocar la figura del expresidente peronista, del que fue jefe de Gabinete.Kirchner murió hace 13 años, a causa de una afección cardiovascular, en El Calafate, Santa Cruz, provincia que había gobernado por tres períodos antes de llegar a la Presidencia.Por su parte, el candidato a vicepresidente de UP y jefe de Gabinete,publicó en X: "Néstor abrió el camino y detrás de él vinimos todos. Nos devolvió la capacidad de creer que los sueños colectivos pueden hacerse realidad y nos marcó el norte.".También el ministro del Interior,compartió una imagen en sus redes sociales con el #NéstorVive donde sostuvo: "Honremos su memoria militando con amor y con lealtad para transformar la realidad y construir un país normal, una Argentina más justa, libre y soberana".El ministro de Justicia,, evocó su figura y advirtió: "No pasaran a la historia aquellos que especulen, sino los que más se la jueguen".Para la ministra de Desarrollo Social,"con #NéstorKirchner en el corazón, queremos seguir construyendo una Argentina con todos y para todos", y añadió: "¡Qué viva siempre la esperanza, la solidaridad y la convivencia! Viva el amor y la pasión. Viva la unidad en la divergencia. Viva la pluralidad. #NéstorVive siempre".En tanto, el secretario de Derechos Humanos,, manifestó en X que al "conmemorarse 13 años de la partida de Néstor Kirchner, la secretaría homenajea al expresidente que abrazó la lucha de los organismos de derechos humanos para convertirla en política de Estado"."Su compromiso con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia contribuyó -remarcó el funcionario- a la consolidación de los derechos humanos en el país; permitió la derogación de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hoy tienen casi 1.200 genocidas condenados".A su vez, la titular de la Cámara de Diputados,, posteó que el expresidente "partió demasiado pronto, pero nos dejó compañeros invaluables: hombres y mujeres de enormes convicciones, militantes todoterreno que lo dan todo por la Patria"."Hoy seguimos caminando junto a quienes más lo amaron, tratando de honrar su inmenso legado", puso de relieve Moreau.