La DAIA invitó a Massa y a Milei a un encuentro para repudiar el ataque de Hamás a Israel

La Delegación de Asociaciones Israelitas (DAIA) invitó a los candidatos presidenciales por Unión por la Patria y La Libertad Avanza, Sergio Massa y Javier Milei respectivamente, a participar este lunes a un encuentro para manifestarse "contra la barbarie terrorista y en apoyo al Estado de Israel" en el marco de la guerra con el grupo islamista Hamás.La reunión se realizará en el Hotel Four Seasons porteño, situado en la calle Posadas 1086, a las 18:30 y según marcaron fuentes cercanas al encuentro, también fueron invitados la excandidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, además de diplomáticos, dirigentes sindicales y confesionales.El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, explicó el motivo del evento: "Realizamos esta actividad porque no desarrollarla implica la victoria del enemigo terrorista y su deseo de paralizarnos". En tal sentido, se marcó que el objetivo es rechazar el terrorismo de Hamás, exigir la inmediata restitución de los secuestrados y apoyar a Israel en su derecho a la defensa.Por otra parte, la Argentina se sumó a los 120 países que apoyaron la resolución que llama a una tregua humanitaria inmediata, durable y sostenida que tenga como consecuencia el cese de hostilidades, al igual que liberar de forma inmediata e incondicional a los civiles conforme al derecho internacional que permanecen cautivos ilegalmente.El movimiento islamista palestino Hamás declaró este sábado que está dispuesto a un alto el fuego, pero no a entablar conversaciones directas con Israel. En las últimas horas el ejército israelí bombardeó 150 objetivos subterráneos."Hamas está dispuesto (a un alto el fuego). Pedimos un alto el fuego y la aplicación de la resolución de la Asamblea General de la ONU. Negociaciones directas, no. Se trata de una fuerza de ocupación, no estamos dispuestos a mantener contactos directos con ellos", declaró el miembro del buró político de ese grupo radical Mousa Abu Marzouk.El líder del movimiento islamista también criticó la posición de Israel ante la Asamblea General de la ONU, y resaltó que 120 países votaron por un alto el fuego.