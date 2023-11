"Milei estafador": aparecieron afiches firmados por la Juventud Libertaria que repudian el pacto con Macri

De cara al balotaje del próximo 19 de noviembre, son diversas las opiniones de los distintos sectores sociales y políticos, pero lo cierto es que entre(Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) se definirá el futuro presidente del país.Lo llamativo fue que, en las últimas horas, aparecieron una gran cantidad de afiches pegados en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo encabezado esAparentemente, se trata de una manifestación de la Juventud Libertaria, una agrupación adherentes al máximo líder de La Libertad Avanza que no estaría conforme con el pacto que su referente hizo con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, luego de las elecciones generales del pasado 22 de octubre.Los panfletos firmados por la asociación mencionada indican que las promesas de Javier Milei no se cumplirán:, denuncian.Y concluyen:Al momento, la organización no confirmó su autoría sobre los afiches mencionados.