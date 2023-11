Macri hizo que una jueza suspenda las elecciones contra Riquelme en Boca Juniors

Según señalaron desde el juzgado, la medida regirá "hasta tanto se defina en su caso judicialmente la situación de irregularidades detectadas prima facie del padrón". De esta manera, el candidato y compañero de fórmula de Mauricio Macri vuelve a poner obstáculos en la realización de los comicios. Previamente, una supuesta denuncia de socios pertenecientes a la comunidad judía y un pedido de la DAIA postergaron la jornada del sábado al domingo.El escrito fue presentado por el candidato de la oposición el pasado viernes 24 de noviembre. "Acá no se discute el alcance del Estatuto ni las facultades otorgadas a la Comisión para el ingreso de socios, ni se pretende la cautelar sobre esa base que se titula como de depuración de padrón y suspensión de comicio. Respecto del accionante Ibarra, lo hace alzando un interés propio individual y basado en su condición de candidato en el próximo acto eleccionario que conforma el objeto de esta pretensión", señala la magistrada.La resolución judicial sostiene que existen varias irregularidades en el padrón de socios y que las mismas ameritan la suspensión de los comicios. Entre ellos el pase de socios adherentes a activos "sin respetar el orden cronológico" y socios que "fueron dados de alta como adherentes y pasaron a activos en el mismo día". La resolución la firma la jueza Alejandra Abrevaya, quien en reiteradas ocasiones se manifestó, a través de redes sociales, en favor de diferentes operaciones mediáticas y políticas que el macrismo llevó adelante en los últimos años.En sus declaraciones televisivas de este lunes, Juan Román Riquelme ya le había respondido a Andrés Ibarra por la cantidad de socios habilitados a votar, recordándole lo que ocurrió cuando Daniel Angelici, ladero de Mauricio Macri, era presidente."Cuando vos estás en el club el presidente tiene que firmar todas las cosas y tiene que confirmar. Nosotros tuvimos el mismo presidente de 2011 y 2019. En junio de 2012 él confirma que Boca tiene 63.650 votantes y cuando tenemos la suerte de ganar las elecciones en el '19 él confirma que Boca tiene para votar 115.123 socios, habilitó 51.473 o más o menos si no me da mal el cálculo. Y ahora hay que escuchar a Ibarra que diga 'me parece que habilitaron a mil, eh'. Y resulta que nosotros tenemos 114 mil, o sea menos de lo que entregaron ellos", sostuvo el vicepresidente del Xeneize."Por eso digo lo de hace un ratito. Se están metiendo con lo que es sagrado, con el hincha. Lo que quieren es que el hincha no venga a votar, por eso cambiaron la fecha para que el de las provincias no pueda venir a votar porque el lunes no llega a trabajar. Y ahora quieran hacer esto para que el hincha no venga a votar", sentenció el exfutbolista.