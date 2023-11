Cristina Kirchner: La presidencia provisional del Senado y la de Diputados le corresponden a La Libertad Avanza

Anoche en la cena de despedida y bienvenida de Senadores y Senadoras dije, parafraseando al Presidente electo: basta con las operaciones de los micrófonos ensobrados en cuanto a que el “kirchnerismo” o “Cristina” –cuando no…– quiere quedarse con las autoridades del Senado.… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 29, 2023

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner salió a desmentir los rumores sobre la intención de miembros del oficialismo de quedarse con la titulariladad del Senado tras el cambio de Gobierno y remarcó que tanto la Presidencia Provisional de la Cámara alta como la presidencia de Diputados corresponden "a un o a una representante de La Libertad Avanza"."Anoche en la cena de despedida y bienvenida de Senadores y Senadoras dije, parafraseando al Presidente electo:", possteó Cristina Kirchner en X en la mañana de este miércoles.Y remarcó: "Sigo pensando exactamente lo mismo de siempre:, fuerza política que por amplia mayoría, en el balotaje del 19 de noviembre, obtuvo la representación popular para desempeñarse al frente del Poder Ejecutivo.En esa línea, recordó que en el 2015, después de que el Frente para la Victoria perdiera el balotaje por una mínima diferencia contra Mauricio Macri sostuvo que "había que respetar la línea sucesoria del Poder Ejecutivo pese a que Cambiemos no contaba con las mayorías necesarias, como sucede ahora con La Libertad Avanza. Fue así que asumieron Federico Pinedo como Presidente Provisional del Senado y Emilio Monzó como Presidente de la Cámara de Diputados"."Siempre he hecho del respeto a la voluntad popular, a las instituciones y a mi propia coherencia, una práctica política que no pienso abandonar por nada ni por nadie", concluyó Cristina.