Javier Milei confirmó a Bullrich en el Ministerio de Seguridad

pic.twitter.com/r89UAhMCKo — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 1, 2023

Agradezco al presidente electo @JMilei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad.



Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca.



El… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 1, 2023

Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 30, 2023

Tras los rumores, el presidente electo"La Oficina del Presidente Electo de la República Argentina informa que. Por su parte, el DR. Rodolfo Barra estará al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación", afirmó la oficina de Milei en un comunicado en Twitter.La futura ministra de Seguridad agradeció en las redes sociales la designación, pese a que hace algunas semanas había sostenido que volver a esa cartera no era lo que prefería: ". El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios", publicó Bullrich.Luego agregó: "".En las últimas horas los rumores respecto a qué cargo podría ocupar habían crecido, Bullrich fue acomodándose en el Gabinete libertario lo que molestó a Mauricio Macri y si bien no había confirmaciones dio un adelanto al anunciar en la tarde del jueves que el año próximo dejará la presidencia del PRO.La presidenta de la coalición amarilla comunicó que adelantará las elecciones partidarias para febrero del año que viene y que ella no participará porque se dedicará a "trabajar por una Argentina próspera y segura".Mientras esperaba que Milei oficialice la designación, Bullrich no perdió el tiempo y avanzó con el armado de su equipo de Seguridad con reuniones con Guillermo Ferraro, el futuro secretario de Infraestructura, y el jueves se vio con Sandra Pettovello (Capital Humano). También se juntó con los gobernadores electos Ignacio Torres (Chubut) y Frigerio (Entre Ríos). Bullrich fue acomodándose en el Gabinete libertario y si bien resonaba para la Secretaría de Trabajo, este jueves fue confirmada