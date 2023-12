Cómo será el cronograma de asunción de Milei para el domingo 10 de diciembre

A ocho días de la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, el excanciller Jorge Faurie brindó los primeros detalles de como será el evento del 10 de diciembre. El exfuncionario macrista está al frente de ceremonial del libertario."El Presidente jura ante la Asamblea Legislativa, inmediatamente luego de eso dará una oración muy breve para los parlamentarios que están allí reunidos en la Asamblea. Luego sale y hace un mensaje a la Nación delante del público", reveló Faurie en la puerta del Hotel Libertador, en el barrio porteño de Retiro.Faurie especificó que Milei "hablará sobre una tarima" mirando hacia la Plaza del Congreso, por lo que se espera que se junten simpatizantes para escucharlo.Después de la jura en el Congreso, saludará a las "delegaciones extranjeras en Casa Rosada, a la tarde va a la jura de ministros, luego al solemne tedeum y después al Teatro Colón".Con respecto al arribo de delegaciones extranjeras, aún no está confirmada la presencia del presidente brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva, en la asunción de Milei porque "todavía no volvió al Brasil". "Está en el extranjero, y en Brasil nos dicen 'tengan paciencia', ya le vamos a decir cómo hacemos nuestra delegación", agregó.Sobre las presencias confirmadas, enumeró: "Rey de España (Felipe VI), presidente de Uruguay (Luis Lacalle Pou), presidente de Chile (Gabriel Boric), presidente de Paraguay (Santiago Peña), presidente de El Salvador (Nayib Bukele) y el primer ministro de Hungría (Viktor Orbán)".Además, remarcó que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro "no contestó todavía en particular", pero que sí le envió una lista de "invitados". "Sabemos que él tiene un desplazamiento previsto en el exterior, en algún lugar de Europa del Este, ya se verá", añadió en relación a Bolsonaro.Por último, Faurie reveló que se estudia la posibilidad de que Milei recorra la distancia que separa el Parlamento de la Casa Rosada por Avenida de Mayo a bordo de un automóvil descapotable, pero no está confirmado porque están "probando y hay toda una tarea de sacarlo desde el museo". "Tengamos coraje, los argentinos queremos y respetamos a los presidentes. Es la pregunta que viven haciendo los de seguridad, confiemos en el afecto y el cariño de la gente", afirmó al ser consultado sobre si no era peligroso que Milei fuera en un automóvil descapotable.