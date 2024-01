Desde la UIA cuestionaron la suba de retenciones industriales previstas en la Ley Ómnibus

En el marco del plenario de la Cámara de Diputados, la Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionó la suba de retenciones que propone el Poder Ejecutivo en la Ley Ómnibus y pidió “que se revea” esta medida, al advertir que presenta un “sesgo antiexportador”.“Desde el sector industrial advertimos la necesidad de incorporar un criterio de competitividad e incentivo a la producción en el esquema de Derechos de Exportación, que no desincentive las exportaciones industriales, lo que llevaría a profundizar aún más las dificultades de divisas y macroeconómicas que enfrenta nuestro país”, indicó el director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz,En ese sentido, solicitó al Gobierno “que se revea la suba al 15% para los complejos industriales exportadores, evitando penalizar el agregado de valor y la salida exportadora” y propuso "una transición hasta mitad de año de retenciones al 6 u 8% para no seguir perdiendo industrias exportadoras”.Y argumentó: “Argentina necesita divisas y para eso una política que fomente las exportaciones, en un mundo competitivo y que compense los costos sistémicos que enfrentan las empresas”. En la misma línea, destacó el potencial de la actividad industrial en cuanto a su función integradora, y destacó que “genera cerca de un quinto de los puestos de trabajo formales del sector privado (1,2 millones de un total de 6 millones)”.La UIA se suma así a un sector de la oposición que no ve con buenos ojos el aumento de la carga tributaria a determinados sectores económicos. De hecho, dentro del paquete de reformas fiscales que el Gobierno pretende impulsar a través de la Ley Ómnibus, este punto así como el capítulo de reforma laboral, en conjunto con la supresión de la fórmula de movilidad jubilatoria, son las cuestiones que más fricciones genera con los bloques dialoguistas que podrían acompañar la iniciativa.Por eso, este martes será una jornada clave por la discusión en detalle del paquete económico, ya que será en una mesa de negociación entre emisarios del Poder Ejecutivo y referentes de los bloques UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal, para llegar a un dictamen común. En esta instancia participan funcionarios de segundas o terceras líneas de la cartera que conduce el ministro Luis Caputo, quien por estos días acompaña al presidente Javier Milei en su visita a Davos.La reunión de hoy es la última que tiene prevista realizar el plenario de comisiones, en el marco de la ronda de consultas a sectores, entidades y cámaras comprendidas en algunos de los más de 600 artículos que tienen el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en el período de sesiones extraordinarias.