Elecciones en El Salvador: Nayib Bukele se impuso con amplia victoria y control del Congreso

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lograba un aplastante triunfo en las elecciones en busca de su reelección, al tiempo que dijo que colaborará con su par argentino, Javier Milei, en la lucha contra la inseguridad. El mandatario centroamericano sostuvo que había logrado la reelección en los comicios del domingo con más del 85% de los votos y calificó su triunfo como unEl mandatario de 42 años habría logrado extender su mandato hasta 2029 gracias al rotundo éxito de su "guerra" contra las pandillas que, en apenas cinco años, llevó al país centroamericano de ser el más peligroso del mundo a uno de los más seguros de América.Hacia la medianoche del domingo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no había anunciado los resultados oficiales. Sin embargo, una vez cerrado los comicos, Bukele se adjudicó la victoria. ", escribió Bukele en su cuenta de X. "El récord en toda la historia democrática del mundo", agregó.Los 6,2 millones de salvadoreños habilitados para votar también eligieron a los diputados del Congreso unicameral para el periodo 2024-2027. Bukele dijo que su partido Nuevas Ideas habría obtenido al menos 58 de 60 diputados, lo que consolidaría su poder.A pesar de tener el apoyo de ocho de cada 10 salvadoreños en edad de votar, el plan de seguridad de Bukele ha levantado señalamientos de supuestas violaciones a los derechos humanos y su participación en los comicios fue cuestionada por la oposición y parte de la comunidad internacional porque la Constitución prohíbe la reelección inmediata.De convertirse en el primer mandatario salvadoreño en ser reelecto en casi 100 años, Bukele ha prometido que el régimen de excepción seguirá hasta que capturen al último pandillero y su vicepresidente dijo a Reuters esta semana que mantendrá al bitcóin como moneda de curso legal a pesar de la poca aceptación y que el bukelismo es un proyecto de décadas., dijo Bukele el domingo tras ejercer su voto en San Salvador, ataviado en una camiseta cian -como el color de su partido-, jeans y una gorra blanca.Al ser consultado sobre si planeaba reformar la Constitución para incluir la reelección indefinida, el mandatario dijo que no creía que "pero no respondió si intentaría postularse para un tercer mandato.El presidente salvadoreño también confirmó que colaborará con el Gobierno de La Libertad Avanza en la lucha contra la inseguridad, aunque consideró que en la Argentina no serán necesarias medidas tan drásticas como las que implementó en su país. En una conferencia de prensa antes de que finalizaran los comicios, Bukele manifestó al diario La Nación que existen contactos con el equipo de Milei para cooperar en la lucha contra el delito.De todos modos, el mandatario salvadoreño aclaró que las medidas que debería aplicar el Gobierno argentino tendrían que ser diferentes, porque "el problema de la inseguridad de la Argentina no es tan apremiante" como el del país centroamericano. "Ante problemas más pequeños, tal vez el medicamento puede ser más pequeño", respondió Bukele ante un nutrido auditorio de periodistas en un hotel de la capital de El Salvador.