"Fan de Nik": Milei compartió una viñeta de Gaturro satirizando a diputados

El presidente Javier Milei desató una controversia al compartir un "chiste" de Gaturro, creado por el dibujante libertario Nik, que ha puesto en jaque la votación de las privatizaciones y las facultades delegadas en el Congreso.

Presidente @JMilei el problema no es trabajar en enero o en cualquier mes, el problema es hacerlo mal producto de la improvisación y el desconocimiento. Si este es su logro en el Congreso, avísenos para no seguir buscando una propuesta a temas complejos como las privatizaciones. pic.twitter.com/sUIckHRSap — Julio Cobos (@juliocobos) February 4, 2024

El "chiste" culmina con una frase de Gaturro, donde el personaje menciona que a Belliboni le dijeron que tenía que empezar a trabajar y se desmayó, generando diversas interpretaciones en las redes sociales.Esta publicación no fue bien recibida por los radicales, especialmente en un momento crucial en el que se debate la ley ómnibus. El oficialismo necesita el voto clave de la UCR, que presenta divisiones internas en relación con la postura a adoptar. Por un lado, el jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, muestra disposición a votar según lo solicite el Ejecutivo, mientras que el grupo liderado por Facundo Manes se ha mostrado en contra de la ley.El ex vicepresidente y miembro del radicalismo,, salió al cruce de Milei, criticando la falta de seriedad en el tratamiento de temas complejos como las privatizaciones. Cobos enfatizó que el problema no es trabajar en enero, sino hacerlo de manera improvisada y poco informada.Además, Cobos señaló la importancia de sesionar durante todo el año para abordar los temas pendientes con la seriedad y responsabilidad que demanda el país, haciendo hincapié en la necesidad de decisiones acertadas en materia económica para lograr resultados tangibles en la baja de los precios.