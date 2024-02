El Gobierno analiza mandar al Congreso un proyecto de reforma laboral

El jefe de bloque de diputados de La Libertad Avanza, Oscar Zago, confirmó que el Gobierno analiza enviar al Congreso un proyecto de reforma laboral, tras el revés judicial con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023.comentó el legislador en diálogo con Radio 10, y argumentó que ”hay varias leyes que se quedaron en 1945 y por eso no vienen inversiones ni empresas nuevas y mucha gente no quiere apostar al país”. Y agregó: “Espero que podamos tratarlo, vamos a seguir discutiendo para que se sienten con nosotros porque verdaderamente así no podemos seguir”.Por su parte, el diputado de Hacemos Coalición Federal Emilio Monzó había deslizado la predisposición de su bloque para tratar, en medio del debate de la Ley Ómnibus,Esto se da luego de que la justicia pusiera un freno a la reforma laboral que el Gobierno quería implementar a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, allí se abordaban las cuestiones antes mencionadas pero también los intereses que se pueden aplicar en las sentencias, el financiamiento de los sindicatos y el derecho a huelga, entre otros.Justamente el capítulo laboral, que es uno de los más extensos, los sindicatos consiguieron frenarlo con al menos unos seis amparos pero, además, cuentan con un fallo de fondo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que declaró la inconstitucionalidad de todo ese tramo del DNU, tema que terminará de definir la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aún no intervino.Ante esto, la cúpula de la CGT mantendrá esta semana una reunión para analizar los pasos a seguir y no descartan más medidas de fuerza.