Polémico: el gobierno no atenderá a "la fila del hambre" pero asegura que "la asistencia nunca va a ser recortada"

La decisión del Gobierno de no atender la "fila del hambre" que se ha generado frente a las oficinas de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, generó polémica en medio de los reclamos por la falta de alimentos en comedores y merenderos de movimientos sociales. Pettovello, debido a compromisos previamente establecidos en su agenda, se encuentra realizando una recorrida por diversos comedores en la Zona Oeste, junto al responsable de la Secretaría de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, para supervisar la distribución de la ayuda alimentaria y llevar a cabo auditorías que garanticen la transparencia en este proceso.

“¿Vos tenés hambre? Vengan que atenderé uno por uno a los que tengan hambre". Así dijo, Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano.



Acá estamos, más de 30 cuadras de fila, y contando.

¿Urgente y necesaria? ¡La emergencia alimentaria! pic.twitter.com/10YNwCZBbr — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) February 5, 2024

Sin embargo, la ministra Pettovello no los recibirá en sus oficinas, argumentando que no había sido convocada para ello.La iniciativa había sido propiciada por la propia ministra cuando arengó a manifestantes a concentrarse en el Ministerio de Capital Húmano para ser atendidos.Por otro lado,Adorni también ha respaldado el reclamo de la Conferencia Episcopal Argentina, que ha instado a que la comida no sea utilizada como variable de ajuste en medio de la crisis económica.Cabe señalar que en cuanto al plan económico del Gobierno, Adorni ha reiterado la determinación de seguir adelante con las medidas implementadas desde el inicio de la gestión para superar la situación actual. En este sentido, ante la caída en las ventas de los comercios pymes, el portavoz ha señalado que se continuarán aplicando reformas para impulsar el crecimiento económico y contrarrestar los efectos negativos de la inflación.