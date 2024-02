El oficialismo levantó la sesión en Diputados y mandó la Ley ómnibus de nuevo a comisión por falta de acuerdos en artículos claves

Tras un cuarto intermedio, el oficialismo levantó la sesión en la Cámara de Diputados y mandó la Ley ómnibus de nuevo a comisión por falta de acuerdos en artículos claves. Esto se dio ante el duro revés que recibió en los incisos del artículo 5, vinculados a reformas del Estado.Oscar Zago, jefe del bloque de la Libertad Avanza, denunció que “los gobernadores no cumplieron con su palabra", pero afirmó que "no fracasó el proyecto"."Vamos a trabajar y dialogar en comisión. No fracasó el proyecto, no cumplieron con su palabra los gobernadores. Se equivocan. El que dice que no hubo diálogo miente”, manifestó Zago.Previo al levantamiento de la sesión, el oficialismo votó a convocar a un cuarto intermedio a pedido del diputado Miguel Pichetto, ante las dificultades para aprobar aspectos centrales del proyecto. Antes, ya habían sido aprobados los artículos 1, 2, 3 y 4, aunque ese último con óbstaculos para el Gobierno, ya que sólo se aprobaron desde el inciso "a" hasta el "g".Durante el receso, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a su despacho a Zago junto con los presidentes de bloque del PRO, Cristian Ritondo, de la UCR, Rodrigo de Loredo, y de Hacemos Cambio Federal, Miguel Pichetto, dejando fuera de la discusión al representante de Unión por la Patria, Germán Martínez.Allí, el oficialismo y los bloques opositores "dialoguistas" discutieron sobre el devenir de la sesión y finalmente decidieron ponerle fin y enviar nuevamente el proyecto a las comisiones.El quinto artículo de la Ley Ómnibus, destinado a la reforma del Estado, fue votado inciso por inciso y tuvo dificultades tanto para ser aprobado como para comprender los temas que aborda.Los incisos A, C, E y F fueron rechazados con mayoría de votos negativos y sin abstenciones. También el D, al que además dos diputados se abstuvieron.Solo el B obtuvo la aprobación, que busca “regular e implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración Pública nacional mediante un sistema de acceso y promoción en función del mérito y la obtención de logros y metas objetivas preestablecidas”.