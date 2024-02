Pichetto aconsejó a Milei: Nuestro país necesita tranquilidad con un camino de paz

El titular del bloque Hacemos Coalición Federal en el Congreso, el diputado Miguel Ángel Pichetto, sugirió trabajar en la construcción de mayorías en el Congreso.“Para el Gobierno sería interesante para el gobierno fortalecerse en el Congreso y en el Ejecutivo si hace alianza con el PRO”, recomendó en una entrevista con Splendid - 990.En esa linea, el dirigente afirmó que Milei “tiene una estructura muy minoritaria en las dos cámaras” y remarcó que “la alianza le conviene”.“Es natural que ocurra porque el presidente Macri y el PRO jugaron a favor, muy fuerte, en el balotaje y por lo tanto que estén cerca y hablando a mi no me sorprende” , aseguró.Por otra parte, el ex candidato a vicepresidente señaló que “hay que encontrar un camino de diálogo, de construcción positiva". "Hay que salir de ese plano de confrontación que no le sirve al gobierno, de agredir a los gobernadores", alertó.“Nuestro país necesita tranquilidad con un camino de paz, el Gobierno debe construir y consolidar una mayoría en ambas cámaras para poder gobernar. Si se rompen los puentes es difícil construir esa mayoría”, subrayó.Pichetto mencionó que la ley "Bases" puede volver a tratarse en comisión o trabajar sobre algunos de sus artículos en las sesiones ordinarias que comienzan el 1° de marzo.El legislador indicó que “la moratoria es muy importante y no se había puesto", en el proyecto.“El congreso nunca tuvo esta ley que abarcaba tantas características, este tipo de planteos fue un error. El presidente debía enviar la emergencia económica primero. Era un conjunto de temas extensos, complejos", sentenció.