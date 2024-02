Milei confirmó que la destrucción del salario no para: "La motosierra y la licuadora no se negocian"

Durante una entrevista televisiva,señaló que el ajuste en las provincias es uno de los objetivos innegociables para alcanzar el déficit cero y volvió a apuntar contra gobernadores y diputados.Javier Milei valoró que desde su GobiernoAdemás, apuntó que "eliminamos la obra pública, que es una fuente de corrupción gigante".En ese marco, reiteró queEl Presidente consideró que "los políticos no quieren ceder sus privilegios" y que "muchos son delincuentes que se disfrazan de ovejas y son lobos. Obvio que son delincuentes: le mienten abiertamente a la gente, porque le hablan de cambio"., aseguró: "Frente a tener una ley mala, prefiero no tener una ley". "Los objetivos pueden esperar porque hay un montón que dejaron los dedos sucios frente a la gente", entendió y dijo que los que rechazaron su proyecto: "Votaron a favor de los curros y los delincuentes. Después cuando dicen que quieren el cambio y que son republicanos, no: Ustedes son una manga de delincuentes".Finalmente, pronosticó que "El mandatario señaló que en la votación en particular de la ley ómnibus "saltó toda la porquería de la política". Y fue por más al vincular los "curros" con los fideicomisos: "Vamos a avanzar fuertemente contra todas las cajas negras de la política".Sobre una posible eliminación de los fideicomisos, reconoció que está en sus planes: "Si los tengo a tiro de decreto, anotalo porque son boleta. Toda esas runflas son como u$s20.000 millones". Si bien algunos pueden ser derogados a través de la firma del presidente, admitió que no todos se pueden ser eliminados por dicha vía.", dijo y agregó que la posibilidad de que sean eliminados "pone muy nerviosa a mucha gente de la política que vive de eso".A propósito de las críticas contra el ajuste del Gobierno, dijo que hay una parte de la sociedad que espera que no culmine su mandato. "Sí, estoy consciente de que quieren que me vaya antes", afirmó. Siguiendo esa línea, apuntó contra el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como uno de los que desean que abandone el gobierno antes de tiempo:", agregó.