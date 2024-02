De las "charlas maravillosas" con Macri al "adhiere a una porquería" sobre Cristina: las frases más fuertes de Milei

El presidenteregresó de su gira internacional por Israel e Italia y brindó una entrevista para LN+ donde se refirió al reciente dato de la inflación de 20,6% de enero, a sus "charlas maravillosas" con Mauricio Macri y aprovechó a cruzar a Cristina Kirchner por el documento en el que cuestionó su gestión.“La tabula rasa sigue firme: todos aquellos que se quieran sumar son bienvenidos [...] para los traidores no hay tabula rasa”“Si uno toma el número de la inflación parece horroroso, efectivamente lo es, pero hay que mirar donde estábamos y cuál es la tendencia. No podemos nunca olvidarnos de la herencia que recibimos”“En la última semana de diciembre comenzó una desaceleración de la inflación. Si daba 30%, era un datazo y dio 25%. Enero es un mes estacionalmente complicado y replicar 35% hubiera sido un buen dato. Y dio 20%. Se redujo 5%”“Leí el documento que Cristina Kirchner envió. Desde mi punto de vista es incorrecto y la base de la decadencia argentina. Para ella y el kirchnerismo lo que genera la inflación es la falta de dólares, pero eso es de una precariedad grosera”“Lo que muestra el documento [de Cristina Kirchner] es que es intelectualmente honesta, pero adhiere a una cosa que es una porquería”“Para tratar de ayudar a Cristina Kirchner con los troncos de economistas que le hablan, la Argentina empezó el siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo y hoy es 140. Algo pasó, mal. De los últimos 123 años en 113 tuvo déficit fiscal. ¿Cuál es la parte que no entiende?”“Quizás los nuevos tiempos requieren de un poco de show”“Los políticos no quieren ceder sus privilegios. Es bueno que la gente sepa quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Que la gente sepa quiénes son los delincuentes y quiénes quieren seguir un cambio”“El que traiciona una vez traiciona siempre. A los que quedaron del lado de los traidores los estoy rastrillando”.“La reunión fue maravillosa. El Papa nos invitó previamente a que lo viéramos, donde se dio el diálogo del corte de pelo. Le pedí permiso para darle un abrazo y pegamos la mejor. Lo primero que hice fue pedirle disculpas”“La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Una vez que tengamos el equilibrio fiscal y saneado el Central vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario”“La ley ómnibus tenía dos objetivos: ordenar el espectro político y plantear las reformas”“El Congreso de 2025 va a generar la depuración y no van a llegar [los legisladores opositores]. La gente detesta y desprecia a los políticos. Esta votación mostró que tienen razón”“El Estado es una organización criminal donde los tipos se pusieron de acuerdo para robarle a la gente. El Estado es peor que un ladrón vulgar”“¿La Argentina es un país federal? El problema de las provincias es de las provincias. Si los docentes no reciben lo que tienen que recibir, es porque los gobernadores no giran la plata. Por qué Nación tiene que estar financiando permanentemente. Que bajen los recitales”“Si los tengo a tiro de decreto, los fideicomisos los voy a eliminar”“Yo hablo con Mauricio Macri y no me pide nada. Las charlas que tengo con él son maravillosas. Me cuenta sus experiencias”“Hay un triángulo: Karina Milei, Santiago Caputo y yo. Cuando lo ampliamos entra Nicolás Posse”