"Depósito": Milei agredió a Lali Espósito pero famosos y usuarios de redes sociales la bancaron

Pongamos en nuestro avatar a @lalioficial. Que sienta que ella hoy somos todos. Que hay que parar con ese acoso presidencial. Es grave. — JORGE RIAL (@rialjorge) February 15, 2024 #BastadeatacaraLali y de hacer creer que por culpa de los artistas no comen los chicos del Chaco! — Laura Ubfal (@laubfal) February 15, 2024

No sé que me da más vergüenza de Milei, que siga necesitando de Lali para tapar y evadir la realidad del desastre que está haciendo o el maquillaje de la papada...

Agrego, "Lali Depósito" sólo le puede causar gracia a los retardados que lo siguen. pic.twitter.com/dTgqIQLZZm — M (@MatiConurbasic) February 15, 2024

Apoyamos a nuestra compañera @lalioficial ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar!#Lali pic.twitter.com/cnNAVIJvJo — Actrices Argentinas (@actrices_arg) February 15, 2024

Querido sr presidente ,hace 24 años empresarios privados , con entradas y marcas privadas y esfuerzos personales lo realizamos ., ademas se realiza en paraguay, uruguay ,chile ,mexico , eeuu y españa . Acá los artistas están en libertad , quédese tranquilo ., — jose palazzo (@josedpalazzo) February 10, 2024

Mañana le respondo @JMilei querido presidente ., hoy estoy con mi enamorada ., — jose palazzo (@josedpalazzo) February 15, 2024

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra la cantante y actriz Lali Espósito por su participación en el Cosquín Rock el pasado fin de semana y quizo chicanearla como los libertarios hacen en las redes al señalar que "todos los artistas que estuvieron ahí, como Lali ‘Depósito’, cobraron del Estado”.En una entrevista con La Nación+ el mandatario sostuvo que “”, ante lo que el periodista Pablo Rossi le respondió: “No sé si llega a esa cifra de mil millones”.“Bueno, peroPor ejemplo de La Rioja”, dijo Milei y afirmó sin pruebas que “en uno de los recitales cobró 350.000 dólares”. Aunque no pudo decir cuándo fue el supuesto show o si el eventual cobro fue efectuado en la divisa extranjera o nacional."Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las que no valoran, los antipatria... Todos", dijo Lali al presentar la canción Quiénes son? en el festival cordobés.Luego, durante el tema, cambió parte de la letra y cantó: “”, en clara referencia a la acusación que recibió en el último tiempo de parte de Milei y muchos de sus seguidores en redes.Desde Italia, siempre muy activo en redes, llegó la respuesta de Milei que compartió en su cuenta de X (ex Twitter) mensajes donde se acusa a Espósito de recibir millonarias cifras de provincias como La Rioja, Neuquén y Río Negro, junto al video tomado en Cosquín Rock donde critica a los libertarios.Ayer ante el insulto de Milei en la televisión, muchos usuarios de redes salieron a defender a la artista, incluso periodistas y dirigentes políticos.En este contexto se pronunció La China Suárez, quien tiene una relación de amistad con Lali desde que eran compañeros de la tira juvenil Casi Ángeles y de la banda Teen Angels. En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 6.5 millones de seguidores, la actriz permitió que le hagan preguntas y un seguidor le consultó sobre Lali y las fuertes críticas que suele recibir en redes.“¿Cómo te cae lo que le están haciendo a Lali y como se ensañaron con ella?”, le consultaron ante lo que La China respondió: "Pienso que nadie debería ensañarse con nadie por pensar distinto. Es un constante River - Boca”.Y respaldó a Lali: “La admiro, la quiero, es una artista única. Desde chiquita trabajando con respeto, amor y disciplina”.Incluso José Palazzo, fundador y productor del Cosquín Rock, le había respondido al mandatario el fin de semana por la red social X luego de que sembrara la duda respecto a la financiación del Cosquín Rock. Milei reposteó una publicación de una cuenta anónima llamada “El Pregonero” en la que afirmaba que “el Cosquín Rock cuesta cuatro millones de dólares” y preguntaba: “¿Quién lo financia?”. El Presidente agregó a su reposteo “tsunami de chanes”.“Querido señor presidente, hace 24 años empresarios privados, con entradas y marcas privadas y esfuerzos personales lo realizamos. Además, se realiza en Paraguay, Uruguay, Chile, México, EE.UU. y España”, respondió Palazzo y luego lanzó: “Acá los artistas están en libertad, quédese tranquilo”.Y sobre las críticas a Lali de este miércoles de San Valentín le dijo en redes: "Mañana le respondo querido presidente, hoy estoy con mi enamorada".