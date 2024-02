Gobernadores repudiaron la visita de David Cameron a las Islas Malvinas

La presencia de @David_Cameron en nuestras Islas #Malvinas configura una nueva provocación británica que busca menoscabar nuestros legítimos derechos soberanos sobre nuestros territorios y sostener el colonialismo en pleno S.XXI. No lo vamos a permitir. — Gustavo Melella (@gustavomelella) February 19, 2024

Repudiamos la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, David Cameron, a las Islas Malvinas. Un acto de profunda provocación a la memoria de nuestros héroes que entregaron su vida.



Seguimos reclamando de manera pacífica nuestros legítimos derechos soberanos… https://t.co/raHpAxc3NO — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 20, 2024

el Gobierno nacional reafirma los "derechos de soberanía sobre las Malvinas y así seguirá ocurriendo, como es el deseo de todos los argentinos".

Gobernadores respaldaron al mandatario de Tierra del Fuego,, y repudiaron la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, David Camerón, a las Islas Malvinas al señalar que el viaje es una "provocación" y "una falta de respeto a los caídos" de la guerra de 1982."La presencia dey sostener el colonialismo en pleno S.XXI. No lo vamos a permitir", afirmó el lunes Melella desde su cuenta personal de X.En ese sentido, señaló: "Ningún representante colonial de un Estado que atenta contra nuestra integridad territorial mancillando la memoria y el sacrificio eterno de nuestros Héroes de Malvinas será bienvenido en nuestra provincia, por esa razón hemos procedido a declarar".Cameron llegó a las Islas Malvinas como parte de una visita oficial a distintos destinos de Sudamérica e insistió con la reivindicación de la soberanía de su país sobre el archipiélago, el cual aseveró, "es una parte valiosa de la familia británica". También sostuvo que los habitantes de las islas podrán seguir bajo la administración del Reino Unido "el tiempo que quieran" y agregó: "Espero que sea por mucho, mucho tiempo, posiblemente para siempre", según declaraciones recogidas por la agencia Press Association (PA) en Puerto Argentino y citadas por la agencia de noticias AFP.Al repudio de Melella, se sumó en las últimas horas el gobernador de Buenos Aires,quien consideró la visita como "un acto de profunda provocación a la memoria de nuestros héroes que entregaron su vida". ". Es una cuestión de soberanía pero también de identidad para nuestro pueblo. No hay ninguna duda desde el punto de vista del derecho y de la historia que las Malvinas son y serán siempre argentinas", posteo en su cuenta de X.Por su parte, el gobernador de Santiago del Estero,adhirió al comunicado de Melella y consideró que visita es "una provocación que incumple las resoluciones de las Naciones Unidas, y una falta de respeto a la memoria de nuestros héroes caídos en Malvinas". "", añadió el mandatario provincial.Del mismo modo, el gobernador de La Rioja,, expresó: "Considero que su visita solo representa una injusta provocación, una falta de respeto a nuestros héroes de Malvinas y el no cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. Además,". "Defendemos la soberanía nacional y no vamos a claudicar en nuestra lucha. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas", remarcó.Para el mandatario de Río Negro,también repdudió la visita británica al señalar que es una "provocación injustificada, una falta de respeto al derecho internacional y una ofensa a nuestros excombatientes y a todo el pueblo argentino".Sergio Ziliotto, mandatario de La Pampa: "Con la misma fuerza y decisión con la que luchamos por evitar la desmalvinización de la memoria nacional, repudiamos y rechazamos esta nueva agresión británica que reafirma su decisión de seguir ocupando ilegalmente nuestras Islas Malvinas", posteó en su cuenta de X.El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló este martes que el viaje del ministro de Relaciones Exteriores británico a las islas Malvinas es "un tema de agenda" de ese funcionario y del gobierno del Reino Unido, y consideró que el Gobierno argentino no tiene que "opinar sobre la agenda de otros países".No obstante, Adorni remarcó que que