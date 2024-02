Con tensión por el protocolo antipiquetes, se realizan más de 500 cortes en CABA y todo el país

Organizaciones sociales realizan hoy una jornada de protesta "con 500 cortes" de rutas en todo el país y en los accesos a la ciudad de Buenos Aires.en el marco del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad se encuentra en Estados Unidos.La jornada de lucha es. "La Emergencia Alimentaria no puede esperar más. Basta de ajuste!", es la consigna central.Los manifestantes advierten estar "en una situación completamente crítica" que afecta a 44 mil comedores que asisten los movimientos sociales hace dos décadas."Con un índice de pobreza de casi el 60%, una inflación del 20,6% en enero y una interanual del 254,2%, con una licuación del poder adquisitivo generalizada frente a estos brutales aumentos, que incluyen alimentos, transporte, medicamentos, alquileres, etc., el gobierno decide eliminar la última barrera de contención que tienen las familias más empobrecidas, la asistencia alimentaria", expresaron en un comunicado conjunto las organizaciones.Si bien el protocolo antipiquetes ya se accionó, la ministra de Seguridad no se encuentra en el país porque viajó a Estados Unidos para participar de la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realiza en Washington, Estados Unidos, cónclave en el que mañana disertará el presidente Javier Milei.Las protestas se desarrollan este viernes desde las 9.30, con concentraciones en distintos puntos de acceso a la Ciudad y en el interior del país.donde la ministra Sandra Pettovello, instaló sus oficinas. A estas horas los manifestantes ya están sobre Carlos Pellegrini aunque la circulación en Juncal está garantizada por el cordón policial.En tanto, en la, algunos de los focos serán el Cruce de Varela, el Triangulo de Bernal, la fábrica de Alpargatas, Ruta 3 a la altura de Camino de Cintura, y la rotonda de Lemos en Los Polvorines.Además, se prevén cortes en la rotonda de Lavallol en Esteban Echeverría; en 197 y Panamericana, en las puertas del shopping Plaza Oeste, en La Plata y en la intersección de la Ruta 4 y la Ruta 8.De la protesta participarán la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Lucha Piquetero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero Nacional y el Bloque de Organizaciones en lucha, entre otras.También forman parte de la convocatoria la Organización Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Frente Nacional Territorial (FeNat CTA-A); la Coordinadora por el Cambio Social; el Frente Barrial CTA-T, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Frente Milagro Sala, la Organización Barrial Tupac Amaru y la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes).Otras organizaciones convocantes son el Movimiento Argentina Rebelde; el Frente Popular Darío Santillán (FPDS); el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (Mulcs), el Movimiento 8 de Abril; el FAR y Copa Marabunta; la Federación de Organizaciones de Base (FOB); el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; el MTD y el MTR por la Democracia Directa.También se sumaron la militancia del Frente de Lucha Piquetero (FLP), el Polo Obrero (PO); MTR Votamos Luchar; el CUBA-MTR/MIDO; la Agrupación Armando Conciencia; MTL Rebelde; el Frente de la Resistencia; Rebelión Popular; Pueblo Libres; la organización William Cooke; Soy Acción Revolucionaria; Movimiento de Lucha y Mujeres en Lucha.