Grabois: "Hay que hacer una oposición frontal al Gobierno"

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, cargó contra el Gobierno por sus políticas de ajustes e instó a construir "una oposición frontal" contra la presidencia de Javier Milei. Además, se refirió, entre otros temas, a las denuncias mediáticas que el Gobierno impulsa en su contra, vinculadas a supuestas irregularidades en el manejo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)., denunció el referente en C5N.En esa línea de análisis, Grabois consideró que el ministro de Economía Luis Caputo y el asesor económico Federico Sturzenegger son los que "verdaderamente" toman las decisiones en el Gobierno y que el control de los fondos antes mencionados, que pasaron a la cartera de Economía, no tienen una "afectación específica", es decir se desconocen el fin de los recursos.Grabois se mostró "orgulloso" de formar parte del proceso al frente de la FISU, aunque no ostentaba ningún cargo, y respaldó de manera categórica a Fernanda Miño, la presidente de dicho Fondo., enfatizó el dirigente.Con fuertes críticas a la gestión de Javier Milei al frente del Ejecutivo, Grabois consideró que a lo que los libertarios consideran "curros" son, en realidad, "derechos humanos". "El curro de los derechos humanos, el curro de urbanizar barrios, el curro de que la gente coma, el curro del Pocrear. Hay una narrativa donde todo es un curro y con esa argumentación manotean a recursos que son de la gente", denunció el líder de Patria Grande.afirmó el abogado. En esta línea argumentativa, el dirigente no se mostro con medias tintas y aseveró que querer que "este programa político fracase de manera urgente” por el "daño" que le está haciendo al tejido social argentino.Ante la posibilidad de que la Oficina Anticorrupción lo investigue sobre le uso de los fondos de la FISU, Grabois se mostró tranquilo y afirmó que Investigación es fruto de". "Yo no tengo nada de que defender: yo no robé, no traicioné a la Patria, siempre pelee por la gente humilde", consideró el abogado. "Voy a estar concentrado para enfrentarme con ellos", resaltó desafiante.El ex candidato a presidente pidió a los dirigentes de izquierda y peronistas no caer en "sectarismos" y que "hay que pensar lo que le pasa a la gente y a la Patria". "Es lo único que importa en este momento. Hay pibes que no pueden comprar zapatillas, los útiles del colegios salen una fortuna. Los pibes dejan la escuela privada a la pública y se satura el sistema", analizó el dirigente.Para Grabois la crisis que atraviesa el país no solo se circunscribe a lo económico, sino que hay riesgos reales de una crisis de "disgregación" nacional. "La actitud unitaria y autoritaria del Gobierno pone a los gobernadores en una situación inédita en la Argentina. Es decir, los provincialismo que empiezan a tomar volumen, lo hacen porque no hay un proyecto. Hay unenfatizó el referente social.Por este escenario, el dirigente consideró que Argentina se acerca a una "situación caótica" y pidió al Presidente que "recapacite"., cerró Grabois.