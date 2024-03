El Gobierno echa a más de 100 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad

El gobierno de Javier Milei inició este jueves el trámite de recisión de contratos de 135 personas dentro de la(Andis), según informó una nota de la entidad. Los despidos comenzaron a aplicarse desde este jueves y llegan apenas unos días después de que Milei ordenara el cierre del Inadi y discriminara en las redes sociales a las personas con síndrome de Down.", comienza diciendo el texto que lleva firma de su director, Diego Spagnuolo.Luego, detalla con nombre y apellido a los 135 afectados con la acción, que se conoció horas después de que la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) calificara de "acto de discriminación" la burla que avaló el presidente Javier Milei el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la red social X (ex Twitter).Fuentes oficiales de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) señalaron a Ámbito que los contratos de los 135 empleados "presentaban condiciones irregulares en sus tareas". Tras un relevamiento interno, la Andis constató que estas personas". "En otros casos había superposición de actividades, por lo que después de esta decisión no se verán afectadas las prestaciones del organismo a los beneficiarios", agregó la fuente.Los miembros de ASDRA agregaron que ". También hubieron contactos con la Agencia Nacional de Discapacidad pero, por ahora, "no hubo respuestas", según informaron.En su descargo, ASDRA recordó que